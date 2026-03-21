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台積電董事長魏哲家出席亞洲大學25周年校慶，並獲頒名譽博士，他的演講焦點聚焦AI與機器人應用，直言真正有用的機器人，關鍵不在表演動作，而在背後龐大的感測、運算與晶片能力，更直白表示，機器人「大腦」所需的核心半導體，台積電就占了相當高比重。魏哲家指出，台積電近年幾乎可說是「everything AI」，半導體技術持續推進，也讓AI發展速度大幅躍升。隨著2奈米製程即將量產，晶片能力不只支撐生成式AI，也正進一步走向醫療、長照與機器人等實際應用場景，尤其在高齡化社會下，未來照護需求只會愈來愈高，機器人將是重要解方之一。他說，機器人要真正走入生活，並不是能跳舞、會移動就夠了，而是必須具備大量感測器，能看見光線、辨識物體、蒐集環境資訊，再把資料送進「大腦」判斷，最後完成服務任務。魏哲家更表示，這類機器人大腦所依賴的晶片，95%是台積電在做。他也特別強調，機器人最重要的不是炫技，而是可靠性。若未來機器人真的要進入照護、醫療甚至日常生活場景，穩定度絕對不能出錯，這也是台積電的競爭優勢所在。魏哲家坦言，市場上競爭對手很多，也都很會講，但對機器人而言，可靠性不能只靠口號，必須建立在大規模量產與長期驗證能力之上。談到AI對醫療的幫助，魏哲家認為，未來可望替醫師省下大量時間與重複性工作，減輕第一線醫療體系負擔。