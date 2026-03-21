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備戰2026九合一選舉，藍白拍定合作4縣市採取全民調決定最後人選，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今(21)日透露，已經共同設計好民調內容，快的話下星期有機會完成全民調。過去藍白分裂的受害者、民眾黨前主席柯文哲則說，合作希望制度化，規則清楚後「願賭服輸」，希望合作制度化、法制化。柯文哲今再赴嘉義陪同自家市長參選人張啓楷掃街拜票，針對嘉義市藍白合議題，他說目前藍白還在協調，但合作希望制度化、法制化，SOP要清楚，比民調要做幾份、幾家，關於年齡、行政區跟教育程度，要有矯正的加權原則，他的態度也是一樣，規則清楚後要「願賭服輸」，希望合作法制化、制度化。張啓楷則透露，已經共同設計好民調內容，這一兩天會共同討論，兩黨各自推出一家民調公司，若快的話，下星期就有機會完成全民調，推出最強候選人。他也強調，這過程不是藍白互相競爭，就跟過去國親合例子一樣，兩邊可以互相邀請站台，提出最好的願景，初選不是互相對立，而是融合的過程，透過民調推出最強的候選人，這樣將有機會打敗民進黨王美惠。