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總統賴清德今(21)日表示，立法院通過《核管法》後，政府依法行政，經濟部審慎評估後回文台電，表達核二、核三廠具備重啟條件，台電已準備重啟，預計月底會把計畫送到核安會審議。民眾黨前主席柯文哲表示，去年核三公投民進黨怎麼罵他們的，想問賴清德，「你轉彎要不要出來說明你的理由是什麼？」柯文哲今再赴嘉義陪同自家市長參選人張啓楷掃街拜票，對於總統賴清德今表示，核二核三具備重啟條件，台電預計月底會將計畫送到核安會審議，他說去年民眾黨提出核三延役公投，核三廠是爭議最少的，但核一、核二、核四地理位置較接近，這是另一個考量，不過科學問題科學考量。「去年核三公投民進黨是怎麼罵我們的？」，柯文哲反問賴清德，「你轉彎要不要出來說明理由是什麼？」，核三大概沒問題，因為地理位置比較孤立，但核一、核二、核四標準規劃、疏散計畫要拿出來討論，但未來半導體、AI沒有電力做不起來，所以要嚴肅面對，重啟核能要按照科學方法，只要跟老百姓講清楚風險跟利益，充分說明給人民決定。