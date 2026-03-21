我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今(21)日表示，核二、核三廠具備重啟條件，台電預計月底會把重啟計畫送到核安會審議，引發議論。台北市長蔣萬安今表示，民進黨政府擁抱的非核家園是完全錯誤的政策，政府應還過去被打壓的核電專家一個公道。總統賴清德今出席活動時證實，立法院通過《核管法》後，政府依法行政，經濟部審慎評估後回文台電，表達核二、核三廠具備重啟條件，台電已準備重啟，預計月底會把計畫送到核安會審議。台北市長蔣萬安下午出席大大攜手讓愛永續2026捐血嘉年華活動受訪稱，一直以來都呼籲中央政府應務實打造安全穩定、多元的能源組合，核電當然要納入考量。蔣萬安說，他公開支持核三延役，今天早上也呼籲中央政府，看到1970年台灣面臨能源危機的時候，國民黨政府展現魄力推動10大建設，有了核一，接續完工核二、核三，也為接下來台灣長遠的能源政策、經濟發展打下重要基礎蔣萬安直言，賴總統的宣布讓他們非常感嘆，過去十年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策，大家也關注，民進黨政府要不要對於過去這些長期被他們打壓、抹黑甚至攻擊，支持推動核電的專家一個公道。