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民進黨台北市議員洪健益日前在廣播節目《財富汪得福》中評論新北市選情，提到李四川選戰的不足之處，更讚他是「可敬對手」，引發媒體人周玉蔻的不滿，開砲質疑「洪健益和李四川是什麼關係，是否有拿好處」，對此，《財富汪得福》主持人汪潔民澄清，強調洪健益是受邀來賓，節目內容皆為即時議題討論，並無預設立場或引導發言。汪潔民指出，洪健益在節目中同時分析新北市的藍綠選情，不僅表態支持民進黨的參選人蘇巧慧，也直言李四川面臨幕僚不足、起手式不佳及缺乏侯友宜支持等問題，認為這些都是「政治分析」，不應被解讀為利益交換，他直言，若政治評論動輒被扣上「拿好處」的帽子，將嚴重傷害公共討論空間，對於無端指控表達「萬分遺憾」，也強調主持原則就是讓來賓暢所欲言，而非只說特定立場的話。不過，周玉蔻怒火未消，隨即在聲明下方留言反擊，直接點名「那個人就是我周玉蔻」，強調自己是在聽完完整訪問後產生合理懷疑，並非針對主持人，而是針對洪健益的發言本身，她呼籲外界「請勿情緒用語攻擊」，並提醒主持人注意用詞，雙方持續隔空交鋒。