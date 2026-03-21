我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海股價近日持續下挫，20日股價甚至逼近200元整數大關，終場收在203元，下方防守線為年線196.92元，引發市場熱議。資深分析師杜金龍指出，市場這波對鴻海失望，關鍵不只在股價沒跟上權值股漲勢，更在於財報數字與股利政策都未能滿足投資人期待，連部分大戶資金也已開始轉向台積電等更強勢標的。杜金龍表示，鴻海這次公布去年每股純益13.61元，低於市場原先預期，加上現金股利僅配發7.2元，盈餘分配率約55%，使市場情緒進一步轉弱。尤其在廣達配息15.6元高股利題材帶動股價強勢表態之下，鴻海的配息表現更容易被拿來比較，也成為這波股價承壓的重要原因。至於外資高盛先前多次給出高目標價400元，杜金龍則相對保守。對於是否還要續抱鴻海，杜金龍透露，身邊已有不少大戶選擇調整持股，在鴻海整理期間，將部分資金轉往走勢更強的台積電，藉此提高整體資金效率。他認為，若資金水位較高、看好鴻海長線布局，仍可續抱；但若從操作效率出發，適度換股並非壞事。不過，杜金龍也沒有完全看空鴻海。他指出，鴻海過去就常出現落後補漲走勢，當市場資金輪動到位時，漲勢也可能來得又快又急。以目前來看，股價基期相對較低，對長線看好AI布局的投資人而言，反而可能是另一種觀察機會，只是短線恐怕仍得先面對整理壓力。