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國民黨新竹縣長黨內初選採「37制」（30％黨員投票、70％民調），從25日起連續3天進行民調，28日舉行黨員投票，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢競爭。徐欣瑩今（21）日發布影片，再次邀請台北市長蔣萬安同框。蔣萬安強調，台北與新竹早已形成緊密生活圈，許多科技人與青年在兩地間流動，並高度肯定徐欣瑩具備交通大學理工背景，期待未來台北市能與新竹縣在科技治理上展開合作。徐欣瑩二度找來台北市長蔣萬安助陣，徐欣瑩在影片中表達對蔣萬安智慧治理與社福政策的敬佩，並藉此提出專為新竹縣打造的「雙AI願景」，主張以科技的AI「拚效率」，同時以有愛的AI讓縣民「享幸福」，宣示將透過智慧化手段提升縣政透明度與服務速度，將台北成功的治理經驗轉化為適合新竹縣的政策。新竹縣民最關心的民生議題，徐欣瑩承諾，未來將推動「AI縣政府」強化施政效能，並建立AI全動態交通流控系統與智慧公車路網，解決長年塞車的痛點。此外，她也計畫引進AI遠距醫療，守護偏鄉與基層鄉親的健康。影片最後，兩人齊聲高喊「施政要創新，台灣一定贏」，力爭黨內提名與選民認同。