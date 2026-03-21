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▲羅禮士（左）和李小龍（右）在《猛龍過江》的羅馬競技場對戰，成為該片最膾炙人口的經典情節之一，讓他迅速被華人區的觀眾認識。（圖／摘自IMDb）

▲阿諾史瓦辛格（左）表示很幸運在羅禮士（右）生前能跟他透過不同形式數度合作，稱他是偶像，不管在真實生活或是好萊塢都是非常強悍的。（圖／摘自 IG@betamax_video_art）

▲尚克勞德范達美（右）透露在出道前已經跟羅禮士（左）認識，也曾密切接觸，表示羅禮士永遠不會被遺忘。（圖／摘自 IG@jcvd）

美國資深動作紅星羅禮士（Chuck Norris）在夏威夷去世，享壽86歲。曾和他在《浴血任務2》合作的席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格、尚克勞德范達美、杜夫朗格等動作片大咖，紛紛發文悼念致哀。阿諾稱讚他是一位偶像，史特龍表示跟他在一起拍片度過快樂的時光，尚克勞德范達美更透露在還沒拍片前曾跟羅禮士一起訓練，始終很敬重他。台灣網友則感傷稱，羅禮士是離開人間去找李小龍了。羅禮士曾在《猛龍過江》與李小龍在羅馬競技場對打，成為片中最膾炙人口的場面之一，也在華人觀眾心目中留下深刻印象。他後來成為獨當一面的動作紅星，主演《你只能活兩次》、《北越歸來》、《中東戰火》等動作片，一度在台成為動作片票房保證男星，台灣影迷一直記得他和李小龍的淵源，也對他「地球最強」、怎麼樣都打不倒的奇妙螢幕形象念念不忘，因而在他死訊傳出，大家都感傷表示是他覺得在人間沒意思，跑去找李小龍了。在片中英勇無敵、誰都打不倒也不太會受傷的形象，讓羅禮士變成熱門迷因的來源，「羅禮士的真相」曾在網上大為流行，裡面有一堆誇張描述，像是：「羅禮士曾被眼鏡蛇咬傷，10分鐘後眼鏡蛇死了。」或是「他們想把羅禮士放上總統山，然而花崗岩不夠硬，沒辦法承載他的鬍子。」類似這種羅禮士強到任何事物都無法匹敵的趣聞，雖然誇張、難以置信，卻大受年輕網友的喜愛。就連他自己也曾經寫了《羅禮士真相官方手冊》，把他最喜歡的迷因內容，與號稱真實的故事以及他努力遵循的人生準則結合在一起。台灣影迷有人稱他不是去世，而是是受邀去掌管冥界；或是稱並非死神帶走他，而是他去找死神單挑；更有人講得很精準：「地球沒任何存在能打得贏他，他覺得無聊，去挑戰下一個地方了。」雖然羅禮士在影壇的地位，在史特龍、阿諾、布魯斯威利等後輩動作巨星大紅之後迅速滑落，大夥兒在21世紀一起合演《浴血任務2》，相處氣氛倒是還蠻融洽。阿諾史瓦辛格慶幸自己有機會與羅禮士有過不同形式的合作，包括一起拍戲或是一起推廣健身，盛讚他不管在生活裡或是在好萊塢都是十足的強者。史特龍則稱羅禮士在任何方面都是「非常典型美國 」的感覺，是個很棒的人。杜夫朗格表示把羅禮士當成榜樣，讚美他就是冠軍，具有人性、力量與對人的尊重，大家會永遠懷念他。至於尚克勞德范達美，雖然在《浴血任務2》扮演反派，和其他幾位正派英雄的對手戲比較不多，卻早在進入影壇前已經與羅禮士訓練過，對他的感念也特別深，稱他是自己的朋友，也表明永遠不會忘記他。羅禮士在台灣的人氣約在1990年代已明顯走下坡，他曾在1987年受邀來台出席接連兩天舉辦的金馬獎和亞太影展頒獎典禮，沒想到開開心心來，抵達機場後由於主辦單位弄錯班機時間，讓他等了一個多小時都沒有來接待，氣到自己搭計程車去飯店。接著在金馬獎禮上又沒被介紹上台，全程坐在觀眾席，更是火冒三丈，差點連亞太影展頒獎都不想出席，離台時也表明：「以後不會再來了。」