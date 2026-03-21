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▲羅禮士（如圖）曾經因李小龍的《猛龍過江》被華人觀眾認識，一度在台灣是動作片的票房保證。（圖／摘自IMDb）

▲美國影集美艷女星摩根費釵當年也是金馬獎與亞太影展頒獎典禮的來賓，同樣覺得很不舒服，對典禮的接待有很多不滿意。（圖／美聯社／達志影像）

▲羅禮士的《北越歸來》雖然曾在台灣有不錯票房，可是他來台出席金馬獎與亞太影展頒獎典禮，卻受了一肚子氣。（圖／摘自IMDb）

美國時間19日（週四）在夏威夷去世、享壽86歲的的資深動作天王羅禮士，雖然曾經是台灣外片市場的票房紅星，卻曾經在來台出席金馬獎與亞太影展典禮時，在機場苦等1小時卻沒人來接機，氣到自己叫計程車到圓山飯店，接著在典禮上又整場只坐在台下當觀眾、未被邀請上台，只有轉播鏡頭帶過去而已，火大到在搭機返美的時候放話：「以後不會再來了！」金馬獎在1970年代末期到1980年中後期，曾經有好幾屆都邀來重量級的大咖紅星，奧斯卡傳奇影后伊莉莎白泰勒、法國永遠的美男代表亞蘭德倫、美國性格紅星查理士布朗遜、出身演藝世家的影后瓊芳登等，都來過台灣參與過金馬獎的典禮，但他們從下飛機就有人接待、備受禮遇，還被介紹上台頒獎，不像羅禮士到了機場沒人聞問，典禮上全無介紹，甚至沒安排頒獎，當然讓他火冒三丈。1987年不只第24屆金馬獎邀請羅禮士參與，當年因為輪到台灣主辦亞太影展，所以亞太影展頒獎典禮與金馬獎典禮連著兩天舉行，羅禮士人來台灣還一併要參加亞太影展的典禮，前一晚被金馬獎搞了一肚子火後，馬上決定不參加亞太影展典禮。和他一起受邀的還有美國影集美艷女星摩根費釵，她主演的影集《紙娃娃》在台視播映迴響不錯，她也覺得不被金馬獎尊重，也不想再出席亞太影展典禮。此時亞太影展大會祕書長李行，馬上在典禮當天當面跟兩位貴客道歉，保證會在頒獎典禮中隆重介紹他們後，他們才回心轉意，可是此行的壞印象已經留下，離台時仍未消氣。當年美國凱撒集團負責邀他們來台，和金馬獎主辦單位談妥負擔機票費用，而外賓來華後的接待、宣傳和食宿費用則由金馬主辦單位負責，同時大會將頒發紀念獎牌給兩位外賓，結果羅禮士來台當天就出了狀況。原來當時接待人員以為羅禮士和摩根費釵是搭同一班飛機來台，沒想到摩根費釵趕不及、改搭別班，羅禮士仍搭乘原定航班先抵達，接待人員以為兩人一起搭另外一班，才會讓羅禮士在機場等到氣得自己叫計程車去飯店。而兩人要獲頒的紀念獎牌，最後是在亞太影展惜別酒會上拿到，也沒刻上名字，他們只感覺啼笑皆非，認為主辦單位是不是不太懂國際禮儀，興沖沖來卻敗興而歸。