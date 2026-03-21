美國時間19日（週四）在夏威夷去世、享壽86歲的的資深動作天王羅禮士，雖然曾經是台灣外片市場的票房紅星，卻曾經在來台出席金馬獎與亞太影展典禮時，在機場苦等1小時卻沒人來接機，氣到自己叫計程車到圓山飯店，接著在典禮上又整場只坐在台下當觀眾、未被邀請上台，只有轉播鏡頭帶過去而已，火大到在搭機返美的時候放話：「以後不會再來了！」
金馬獎與亞太影展迎來貴賓 接待不力惹怒動作天王
金馬獎在1970年代末期到1980年中後期，曾經有好幾屆都邀來重量級的大咖紅星，奧斯卡傳奇影后伊莉莎白泰勒、法國永遠的美男代表亞蘭德倫、美國性格紅星查理士布朗遜、出身演藝世家的影后瓊芳登等，都來過台灣參與過金馬獎的典禮，但他們從下飛機就有人接待、備受禮遇，還被介紹上台頒獎，不像羅禮士到了機場沒人聞問，典禮上全無介紹，甚至沒安排頒獎，當然讓他火冒三丈。
1987年不只第24屆金馬獎邀請羅禮士參與，當年因為輪到台灣主辦亞太影展，所以亞太影展頒獎典禮與金馬獎典禮連著兩天舉行，羅禮士人來台灣還一併要參加亞太影展的典禮，前一晚被金馬獎搞了一肚子火後，馬上決定不參加亞太影展典禮。和他一起受邀的還有美國影集美艷女星摩根費釵，她主演的影集《紙娃娃》在台視播映迴響不錯，她也覺得不被金馬獎尊重，也不想再出席亞太影展典禮。
羅禮士抵台無人接機出大糗 返美時帶著一肚子火
此時亞太影展大會祕書長李行，馬上在典禮當天當面跟兩位貴客道歉，保證會在頒獎典禮中隆重介紹他們後，他們才回心轉意，可是此行的壞印象已經留下，離台時仍未消氣。當年美國凱撒集團負責邀他們來台，和金馬獎主辦單位談妥負擔機票費用，而外賓來華後的接待、宣傳和食宿費用則由金馬主辦單位負責，同時大會將頒發紀念獎牌給兩位外賓，結果羅禮士來台當天就出了狀況。
原來當時接待人員以為羅禮士和摩根費釵是搭同一班飛機來台，沒想到摩根費釵趕不及、改搭別班，羅禮士仍搭乘原定航班先抵達，接待人員以為兩人一起搭另外一班，才會讓羅禮士在機場等到氣得自己叫計程車去飯店。而兩人要獲頒的紀念獎牌，最後是在亞太影展惜別酒會上拿到，也沒刻上名字，他們只感覺啼笑皆非，認為主辦單位是不是不太懂國際禮儀，興沖沖來卻敗興而歸。
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金馬獎在1970年代末期到1980年中後期，曾經有好幾屆都邀來重量級的大咖紅星，奧斯卡傳奇影后伊莉莎白泰勒、法國永遠的美男代表亞蘭德倫、美國性格紅星查理士布朗遜、出身演藝世家的影后瓊芳登等，都來過台灣參與過金馬獎的典禮，但他們從下飛機就有人接待、備受禮遇，還被介紹上台頒獎，不像羅禮士到了機場沒人聞問，典禮上全無介紹，甚至沒安排頒獎，當然讓他火冒三丈。
1987年不只第24屆金馬獎邀請羅禮士參與，當年因為輪到台灣主辦亞太影展，所以亞太影展頒獎典禮與金馬獎典禮連著兩天舉行，羅禮士人來台灣還一併要參加亞太影展的典禮，前一晚被金馬獎搞了一肚子火後，馬上決定不參加亞太影展典禮。和他一起受邀的還有美國影集美艷女星摩根費釵，她主演的影集《紙娃娃》在台視播映迴響不錯，她也覺得不被金馬獎尊重，也不想再出席亞太影展典禮。
此時亞太影展大會祕書長李行，馬上在典禮當天當面跟兩位貴客道歉，保證會在頒獎典禮中隆重介紹他們後，他們才回心轉意，可是此行的壞印象已經留下，離台時仍未消氣。當年美國凱撒集團負責邀他們來台，和金馬獎主辦單位談妥負擔機票費用，而外賓來華後的接待、宣傳和食宿費用則由金馬主辦單位負責，同時大會將頒發紀念獎牌給兩位外賓，結果羅禮士來台當天就出了狀況。
原來當時接待人員以為羅禮士和摩根費釵是搭同一班飛機來台，沒想到摩根費釵趕不及、改搭別班，羅禮士仍搭乘原定航班先抵達，接待人員以為兩人一起搭另外一班，才會讓羅禮士在機場等到氣得自己叫計程車去飯店。而兩人要獲頒的紀念獎牌，最後是在亞太影展惜別酒會上拿到，也沒刻上名字，他們只感覺啼笑皆非，認為主辦單位是不是不太懂國際禮儀，興沖沖來卻敗興而歸。