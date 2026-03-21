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2026年九合一地方大選，藍白兩黨在嘉義市長選戰的整合進入最後階段，雙方已敲定採取「全民調」決定最終人選，預計最快下週展開。國民黨此次派出醫師翁壽良，民眾黨則由張啓楷出戰，3月底前透過民調共推最強人選，對抗民進黨提名的立委王美惠。前民眾黨主席柯文哲今（21）日南下輔選時表示，合作必須制度化，規則講清楚後大家就要「願賭服輸」；對此，新北市長侯友宜幕僚回應，兩個政黨要合作誠信與誠懇都非常重要。柯文哲陪同張啓楷掃街拜票，受訪時針對藍白合表達立場。他直言，過去的經驗告訴大家，合作必須建立在清楚的SOP之上，包含民調要委託幾家、樣本數多少，以及針對年齡、行政區、教育程度的矯正加權，都必須法制化、制度化，他強調，只要民調規則透明公正，結果出爐雙方就應「照品照行」，以確保在野力量能整合。柯文哲提到「願賭服輸」，遭解讀是影射2024年大選時，藍白兩黨因「統計誤差」認定導致整合破局，最終各自登記參選。面對這次2026年再一次嘗試藍白合，侯友宜幕僚重申，侯友宜之前已清楚公開表態，針對2026選舉，善意整合是最大公約數，兩個政黨要合作「誠信及誠懇都非常重要。」