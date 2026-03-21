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▲國防部指出，戰機在生產線完成組裝並通過廠方測試後，再交由美方進行驗收飛行，預計今（115）年啟動飛交返國作業。（圖／國防部提供）

我國向美採購最新型F-16V BLK70戰機，國防部今（21）日表示，軍政副部長徐斯儉於美東時間3月16日率領代表團，在駐美大使俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將及駐美軍事代表團團長魏中興少將陪同下，親自前往美國南卡羅萊納州視察戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）的首架機，徐斯儉深入生產線實地瞭解我國訂購戰機的最新產製狀況。針對F-16V BLK70戰機生產進度，洛克希德馬丁公司表示，目前已配置數百名員工並採「兩班制」全力產製，相關料件與人力均無窒礙。由於這款戰機是專為台灣設計的新機型，各項系統、線路與軟體間的適應與相容性，必須透過反覆試飛進行調校，並即時回饋產線進行修正，精確調校程序是確保戰機的最高品質與飛行安全，必須仔細進行、不得省略。國防部指出，這批在生產線完成組裝並通過廠方測試的戰機，後續將交由美國政府進行最終驗收飛行，預計今（115）年就可啟動飛交返國作業。國防部強調，將持續透過台美安全合作機制，與美方協同推動相關流程，加速完成戰機的飛交任務，以厚植我國空防戰力，確保國家安全。