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鴻海近期股價一路回落，20日盤中最低來到200.5元，逼近市場關注的200元整數關卡。對此，財經作家「不敗教主」陳重銘表示，鴻海去年獲利其實不差，每股純益達13.61元，和過去大約10元水準相比已有明顯成長，只是股價這幾年也已同步墊高，在大盤震盪之下，近期自然跟著回檔。他認為，以目前評價來看，鴻海本益比約14.92倍，並不算高，後續可先觀察200元是否有守，再找較好的切入時機。市場對鴻海後市仍有期待，陳重銘在臉書分析，法人普遍看好鴻海2026年營運維持成長，尤其AI機櫃出貨量有機會進一步放大，帶動獲利表現續增，預估2026年每股純益可望上修至15元以上，甚至有部分機構看得更樂觀，上看19元。他也直言，若股價真的跌破200元，吸引力會明顯提升。從基本面來看，鴻海日前舉行法說會時，董事長劉揚偉也釋出偏正向看法。他表示，儘管外部仍有關稅、地緣政治及貨幣政策等變數干擾，但在AI伺服器需求持續強勁帶動下，無論第一季或全年營運，都有望繳出強勁年增表現。