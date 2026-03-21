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總統賴清德今（21）日出席活動時提到，經經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，台電目前正著手準備相關程序，預計本月底將重啟計畫送交核安會審議。隨即引發在野黨質疑，國民黨與民眾黨紛紛指責民進黨能源政策轉向，等同宣告「非核家園」政策徹底失敗，民進黨則回擊，非核家園目標本是朝野共識，重啟核電的三前提沒有變。回覆在野黨的質疑，民進黨說明，2002年《環境基本法》明訂逐步達成非核家園，當時立法院是由國民黨佔多數，且核四封存也是馬英九任內決定。民進黨更點名前民眾黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌，當年都曾公開支持「終結核四」，批評在野黨不應忘記過去的決策背景與立場。民進黨強調，政府目前針對核電廠重啟進行安全檢核是基於「依法行政」，為國家未來的能源需求做足準備。賴清德也重申，重啟核電的三項核心前提「核安無虞、核廢有解、社會共識」至今並未改變，政府將在確保安全與共識的基礎上，以負責任的態度應對能源轉型挑戰。