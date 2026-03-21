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中國人形機器人廠商宇樹科技衝刺，科創板IPO申請已獲受理。根據招股書申報稿，宇樹科技這次預計募資42.02億元人民幣，將把資金重點投向機器人模型、本體研發、新產品開發及製造基地建設，進一步擴大在人形機器人與具身智慧領域的布局。宇樹科技表示，此次推動上市，主要是因應全球智慧製造與人工智慧產業快速發展，希望藉由資本市場資源，加速核心技術突破與產業化進程。此次規劃投入力道最大的是智慧機器人模型研發，金額約20.22億元人民幣；另有11.1億元將用於機器人本體研發，4.45億元投入新型智慧機器人產品開發，6.24億元則將用於智能機器人製造基地建設。在取得資金後，將進一步打造規模化、智慧化的製造體系，並持續擴充產品線，提升整體競爭力。台灣供應鏈中，和椿為宇樹科技台灣代理商，展望今年也看好機器人解決方案需求持續走揚；另外，所羅門先前也曾表示，其超眼力系統和宇樹機器人硬體組成人形機器人應用方案，並已供應美洲客戶。