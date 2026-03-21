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總統賴清德今（21）日在活動中表示，核二核三具備重啟條件，預計月底計畫送核安會審議。行政院發言人李慧芝強調，政府正按計畫推進賴清德所揭示的「第二次能源轉型」。行政團隊目前聚焦於多元綠能開發、深度節能推廣及先進儲能技術等領域，且能源轉型已初具成效。此外，台電也正持續執行強化電網韌性計畫，旨在確保國家能源供應的充足與穩定。關於核能發電廠的規劃，李慧芝指出在《核子反應器設施管制法》修正後，台電已提出評估報告，經濟部於去年核定。核一廠因部分設備已拆除，確認不具再運轉可行性；核二及核三廠被判定具備再運轉潛力，待安全檢查完成並取得執照就能啟動；核二廠則需優先完成乾貯設施，並將用過燃料移出後，才能進行後續再運轉作業。李慧芝強調，政府處理核能議題將嚴格遵守「二個必須」與「三個原則」。除了須依規進行自主安檢並通過核安會法定程序審查外，更需滿足「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等條件。對於未來的新核能技術，政府保持開放態度並持續關注國際科技趨勢，只要相關技術能符合上述前提，皆不排除納入能源轉型的考量。