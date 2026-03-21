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總統賴清德今（21）表示，經濟部評估後，認為核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議，相關言論引起在野黨批評。對此，府方人士說明4點，強調台灣到2032年供電都沒有問題，備轉容量率目前多在10%以上，並無特定人士所稱政策錯誤導致缺電之事。賴清德今出席磐石會新舊任會長交接典禮時表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，台電行文請示經濟部，經濟部經審慎評估，已回文指第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。對於在野黨質疑，府方人士說明四點，第一，賴清德已明確指出，即使不重啟核電，台灣到2032年供電都沒有問題，備轉容量率目前多在10%以上，並無特定人士所稱政策錯誤導致缺電之事。再來，府方人士提到，政府是因應立法院通過的《核管法》修正案依法行政，啟動安全審查程序；第三，賴清德對於核電是否重啟的立場始終非常明確：核安無虞、核廢有解、社會共識等三大前提缺一不可。除依法行政外，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況的務實考量：AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、面對全球地緣政治劇變導致能源安全風險升高、國際趨勢下低碳電力需求大增等三大因素，我政府必須預先因應，以緩解外在的不確定，並為高速成長的AI產業經濟提供穩健能源供給。最後，府方人士強調，能源轉型與再生能源佈局仍持續推進，核電重啟評估是補充備用能源更多元，而非替代綠能。