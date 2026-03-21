邁入第五年的「2026茶山繚療」以「春澗學」為主題，今（21）日於坪林茶業博物館展開主活動。活動以坪林為起點，串聯石碇、深坑、雙溪、新店至烏來等大茶山區域，透過市集、茶席體驗、手作工作坊與音樂表演等多元活動，打造一場可看、可品、可學、可體驗的「大茶山療癒聚落」。3月21日至22日兩天主活動期間，現場邀集在地品牌與職人團隊參與，邀請民眾走進山城，在春日山林間感受茶、山、水交織的療癒力量。
新北市文化局副局長于玟表示，新北市持續推動「綠色山林美學廊帶」文化政策，今年「茶山繚療」從坪林出發，透過在地文化、工藝與餐飲的跨域合作，讓茶山文化以更貼近日常生活的方式被看見。透過多元體驗活動，帶領民眾重新認識新北大茶山地區的山林風景、人文故事與產業文化，感受茶山生活所蘊含的療癒力量。
主活動21日於坪林茶業博物館戶外園區熱鬧展開，活動兩日推出多場結合茶文化與自然風土的手作工作坊，包括噴霧工作坊、植物染布體驗、書籤編織工作坊、南瓜糕手作工作坊，以及「潤邊茶席」茶席品茗體驗等。現場邀請國際級「聲動樂團」與石碇百年老屋「漫縵山房」等團隊演出，以音樂陪伴民眾在茶香與山林之間感受春日氛圍。下午《少年與他的家鄉》紀錄片放映與映後分享，透過坪林在地少年的生命故事與成長視角，重新詮釋家鄉與地方記憶的價值，監製王小棣、製作人安哲毅與導演王安民等人也到場交流，為活動增添人文深度。
3月22日(日)活動則持續推出系列體驗與表演，包括植物香氛調製的「草木之息」工作坊、茶席體驗「熟香包種茶」、以及地方刊物「走水」講座，帶領民眾認識坪林茶山永續提案。下午則安排「靈感流域」樂團，由許綺娟及團員融合手碟、吉他、Tabla 鼓、印度笛與人聲及黃培育等團隊的接力演出，在茶山山谷中以音樂延續春日的療癒氛圍。此外，活動期間也推出特別企劃「調香引讀」香包體驗，以坪林茶葉結合生長於新北大茶山的多種植物香氣，呈現山林層次的療癒氣息。即日起至3月31日前參與活動集章，即可兌換限量茶山香包。
除主場活動外，今年茶山繚療亦以「茶、山、水」三大主軸串聯大茶山區域職人品牌與餐飲空間，推出限定聯名餐飲、展覽與深度體驗活動，活動至4月30日。民眾可透過官方網站「茶山遊程」數位導覽地圖，規劃專屬茶山旅行，在春日山澗流動的節奏中，重新找回身心的平衡與呼吸。
此外，坪林茶業博物館目前正展出《茶與王特展》、《烹茶煨鴨腳—茶食文化特展》，以及藝術家林俐《凝視與漂流》個展，邀請民眾一同走進坪林，透過茶文化與藝術展覽，體驗山城的多元魅力。更多活動資訊請至茶山繚療官方網站或坪林茶業博物館粉絲專頁查詢。
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主活動21日於坪林茶業博物館戶外園區熱鬧展開，活動兩日推出多場結合茶文化與自然風土的手作工作坊，包括噴霧工作坊、植物染布體驗、書籤編織工作坊、南瓜糕手作工作坊，以及「潤邊茶席」茶席品茗體驗等。現場邀請國際級「聲動樂團」與石碇百年老屋「漫縵山房」等團隊演出，以音樂陪伴民眾在茶香與山林之間感受春日氛圍。下午《少年與他的家鄉》紀錄片放映與映後分享，透過坪林在地少年的生命故事與成長視角，重新詮釋家鄉與地方記憶的價值，監製王小棣、製作人安哲毅與導演王安民等人也到場交流，為活動增添人文深度。