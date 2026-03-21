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設備廠整併布局再下一城，志聖宣布以策略投資人身分參與東捷私募，認購2萬張普通股、總投資金額約10.18億元，交易完成後，志聖將成為東捷單一最大股東，持股比重10.82%。志聖此次認購價格為每股50.88元，總計斥資10.17億元。若以東捷20日收盤價64.4元估算，私募價格約有兩成折價空間。志聖指出，這次攜手東捷，核心目標是進一步壯大G2C+聯盟布局，呼應政府推動的大南方新矽谷計畫，搶攻先進封裝新一波商機，推進南台灣S廊帶的先進封裝設備整合。志聖表示，東捷加入後，聯盟研發團隊將一口氣增加超過200名高階工程師，有助於加快與客戶在嘉義、台南及高雄等地的協作效率。隨著南部半導體聚落快速擴張，這樣的在地技術與服務量能，對設備廠爭取訂單與縮短反應時間都相當關鍵。