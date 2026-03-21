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先進光已向金管會送件辦理5000張現金增資案，暫訂每股發行價格84元，預計募資約4.2億元。此次現增將由原股東依持股比例認購。先進光推動籌資，主要是為支應後續擴產與海外生產基地建設需求。公司規劃2026年資本支出將拉高至20億元，維持高檔水準，投資重心之一就是越南新廠布局。在產能規劃上，先進光除原有越南胡志明市廠區外，也將預計於年中增設新生產基地加入營運。除鏡頭產品外，未來也將新增觸控與指紋辨識相關產線，進一步擴大越南製造能量。先進光目前營收仍以筆電鏡頭為主，占比約70%至80%，車用產品約10%，IoT應用約5%至10%。不過，公司正積極推動產品多元化，尤其看好車用領域後續成長，除既有環艙鏡頭、環境偵測產品外，也布局DMS疲勞偵測等應用，預期車用比重將進一步提升。除了既有產品線調整外，先進光也持續投入新技術開發。其中，採半導體製程的超穎鏡片被視為後續觀察焦點之一，市場預期2026年有機會進入量產，為公司未來營運增添新動能。