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根據《Marketwatch》報導，美銀策略團隊認為，全球股市雖已逐步接近可重新提高風險部位的位置，但真正的大型買點恐怕還沒完全出現。由Michael Hartnett領軍的團隊指出，若全球有88%的股市指數同時跌破50日與200日移動平均線，往往代表後續出現正報酬的機率明顯提高，以目前情況來看，標普500指數已達到這項條件，但全球市場整體可能還需再修正約3%至5%，才更接近明確進場時機。除了技術面訊號外，美銀也將資金配置視為另一項重要觀察指標。團隊認為，若投資人投組中的現金比重進一步升至5%，市場會更接近典型的風險釋放階段。根據美銀3月基金經理人調查，現金水位已從今年低點3.2%回升到4.2%，顯示市場避險情緒正在升高，也讓這項訊號有機會進一步成形。近期全球股市承壓，主要與油價急漲有關。受到伊朗戰事與區域能源設施遭攻擊影響，布蘭特原油今年以來已大漲約三分之二，能源價格上衝也加重市場對通膨與經濟壓力的擔憂，進一步拖累風險資產表現。Hartnett認為，美國11月期中選舉將是後續市場的重要變數之一。他預期，川普可能在選舉壓力下傾向讓地緣政治衝突盡快降溫，這也是美銀提出幾項核心資產配置建議的背後邏輯，包括美元指數若升破100可考慮減碼、30年期美債殖利率來到5%可布局長天期債券，以及若標普500跌破6600點，將是偏向做多的觀察區間。不過Hartnett也提醒，若戰事告一段落後，川普支持度沒有明顯回升，那麼美股今年夏天未必還有能力再創新高。換言之，即便地緣政治風險緩和，市場能否重新走強，仍要看政治與民意變化是否能進一步支撐投資信心。從修正時點來看，美銀認為這波賣壓雖在本月明顯加速，但其實早在去年10月、聯準會於股市高檔開始降息時，修正就已經展開。Hartnett指出，大型修正通常會在「領跌資產跌到極度超賣並開始觸底」時告一段落，而這類現象目前已開始出現在比特幣、軟體股以及科技七雄等資產上。另一方面，先前漲多的黃金、貴金屬、半導體與新興市場，也已出現明顯資金撤出，反映市場正在經歷去槓桿與重新定價。美銀認為，若市場逐漸相信油價能穩定回落到每桶100美元以下，投資人重新加碼風險資產的安全性才會明顯提高。展望2020年代下半場，美銀也點出三大布局主軸。首先，大宗商品多頭趨勢正從黃金擴散至金屬與能源，掌握關鍵晶片、稀土、礦產與石油資源的國家將更具優勢；其次，相較於槓桿偏高的美國大型股，國際市場與美國中型股更受青睞；最後，受民粹與偏左政策支持、較有機會受惠於照顧中低所得選民措施的逆向型消費股，也值得留意。