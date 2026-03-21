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能源政策扯中國 葉元之、張雅琳隔空互嗆

樂見政府髮夾彎 葉元之籲加強社會溝通

去年5月核三廠確定除役，台灣正式邁入非核家園，不過，近期台電開始進行核電再運轉計劃，總統賴清德今（21）日也表示，等經濟部評估後，若核二、核三具有重啟運轉條件，台電就會將相關計劃送至核安會審議。而18日立法院教育文化委員會請來經濟部、核安會、台電進行核安會業報，國民黨立委葉元之質詢中，特別點名民進黨立委張雅琳痛批，當時竟說「藍白修核管法就是為了中國攻台開後門，我不太懂核電廠延役到底跟中國攻台有什麼關係。」此舉引起張雅琳不滿，在社群平台公開反嗆，根本是掐頭去尾、刻意扭曲。張雅琳將自己質詢內容逐字調出來，強調當時是說「在藍、白聯手之下，幫核一、核二、核三開綠燈。到底是為誰修這個核管法？為利益？為政黨利益？還是為中國攻台開一個方便之門？」這樣的說法是提出風險與動機的提問，跟葉元之說的抹紅指控，完全不一樣。在核安、核廢、國安風險沒有答案的情況下，為什麼要急著修法？葉元之也不是省油的燈，火速在下方留言反擊，「藍白修核管法就是怕缺電，但你居然可以去扯幫中國攻台開方便之門，連能源政策都可以抹紅，無法就事論事，做這種最廉價的惡意攻擊，不抹紅不會問政，悲哀。」葉元之最後也在質詢時表示，他個人是樂見政府髮夾彎，畢竟之前提到核電就會被罵是公共同路人。因此，特別提醒經濟部、台電，要加強與社會的溝通，核安會看完沒問題就要大肆宣導，包含核廢料怎麼處理？放在乾式儲存槽安不安全？核廢料放在那邊一輩子？還是台電會去找終極儲存場，這都必須要跟社會大眾說明清楚。