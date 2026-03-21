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OpenAI正大舉擴編人力，內部規劃顯示，員工規模可望在今年底前由目前約4500人增至約8000人，幾乎翻倍成長。OpenAI試圖拉近與Anthropic的競爭差距，並鞏固市場位置。根據《金融時報》報導，OpenAI新增人力將主要投入產品開發、工程、研究與銷售等部門，同時也會擴大招募所謂的「技術大使」類型人才，協助企業客戶更有效導入與使用OpenAI工具。若以全年擴編規模來看，等於公司今年平均每天都要增加約12名員工，招募力道相當驚人。配合人力快速膨脹，OpenAI也已在舊金山新租辦公空間，使其在當地辦公總面積超過100萬平方英尺，替後續擴張預做準備。這也顯示，OpenAI不只是在人力上加碼，而是連組織與營運基礎建設都同步放大。報導指出，執行長奧特曼去年底曾向內部發出「紅色警戒」，要求團隊重新聚焦核心產品ChatGPT。到了本月，負責應用業務的Fidji Simo也進一步要求員工減少分散戰線，將重心拉回提升Codex表現、爭取企業客戶，以及把ChatGPT轉型為更明確的生產力工具。在產品整合上，Simo也主導將Codex與ChatGPT整合成單一桌面應用程式，希望同時面向消費者與企業市場銷售。除此之外，OpenAI也正與私募股權機構洽談成立合資事業，計畫把自家AI產品導入這些基金旗下投資組合公司，進一步擴大企業應用場景。企業市場之所以成為OpenAI當前主戰場，和競爭態勢快速變化有關。報導指出，Anthropic近年在企業客戶端的動能持續升溫，尤其自Claude Code推出後，成長速度相當驚人。相較之下，OpenAI過去路線較為分散，同時推進消費應用、影音模型、企業工具、機器人與硬體等多個方向，如今也開始明顯把更多資源轉向企業端與付費用戶成長。雖然ChatGPT仍是生成式AI領域最成功的消費級產品之一，但OpenAI龐大的使用者基礎中，真正付費的比重仍偏低。報導提到，在超過9億名經常使用聊天機器人的用戶中，超過九成都未付費。這也代表OpenAI除了持續思考如何提高消費端變現能力外，企業市場能否貢獻更多穩定收入，將變得愈來愈關鍵。OpenAI內部預期，到今年底企業客戶占營收比重可望由目前約4成升至5成。