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核三廠到底會不會重啟？總統賴清德今（21）日表示，目前經濟部正在評估，台電已經在準備重啟程序。對此，屏東縣長周春米表示，地方一貫立場就是「安全、安全、再安全」。周春米強調，核管法修正通過，台電依規定進行檢測與送審，都按照程序來走。不過，目前地方最關切的依舊是安全問題，包含核廢料後續的處理方式，這些都需要有清楚資訊。最後不忘在喊話，核三若要重新運轉，一切都必須在最高安全標準下審慎推進。攤開去年八月「重啟核三」公投結果，恆春鎮的投票率有27.33%，同意票4103票，不同意票2658票，同意票占有效票6成。其中核三廠位居大光里、南灣里，這兩區的同意票居多，據了解，不少核三廠員工就住在這。而萬巒鄉、高樹鄉、九如鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉等七個鄉鎮不同意票數則多過同意票數。