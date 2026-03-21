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G2以3:0擊潰GEN！連續兩場擊潰韓國隊創造歷史

▲歐洲法王Caps（左）在本次系列賽表現極度出色，完全壓制世界最強中路Chovy（右）。（圖／LoL flickr）

▲韓國 LCK 第一種子GEN.G遭到歐洲王者G2擊潰，無緣拿下First Stand初陣對抗賽冠軍。（圖／LoL flickr）

2026《英雄聯盟》初陣對抗賽直播連結

G2創造歷史！LOL《英雄聯盟》2026年初陣對抗賽（2026 first stand）於台灣時間3月21日開打四強賽，由歐洲 LEC 賽區王者G2對決韓國LCK賽區的大魔王GEN.G，沒想到G2展現了驚人的爆發力，以3:0擊潰GEN.G，暴冷晉級冠軍賽，G2在這次FST先鋒賽先後皆以3:0壓倒性擊潰BFX、GEN.G兩隻韓國隊，終結韓國隊統治LOL項目的表現，也讓全球玩家為之振奮。台灣時間3月21日First Stand初陣對抗賽由歐洲王者 G2 對決韓國最強的GEN.G，結果竟然以3：0 的壓倒性成績淘汰掉這支韓國 LCK 第一種子，完全打破了全球專業賽評、玩家的預測。今年事實上，在3月20日時， G2 對上韓國 LCK 第二種子BFX，也是以3:0強勢表現淘汰對手，而上一次G2在BO5賽制贏過韓國LCK的隊伍，已經要追溯到2020年世界賽八強以 3：0 淘汰 GEN.G。沒想到過了5年之後，，而這場賽事結果出爐，也讓，將由G2對決稍後 中國LPL內戰 BLGvs.JDG 的取勝隊伍，上一次LCK隊伍無緣國際賽冠軍賽，已經要追溯到2023年季中邀請賽MSI，隨後韓國LCK賽區在這之後達成驚人的的國際賽8連霸，完全統治了英雄聯盟項目，如今這項紀錄已經被G2中斷。除此之外，G2在這次First Stand初陣對抗賽連續兩場以3:0完封韓國LCK戰隊的表現，也成為史無前例的新紀錄，上一次能連續橫掃兩支韓國隊伍的表現，已經要追溯到2017年的冠軍隊SSG，而SSG也是韓國隊伍，因此G2成為史上第一支連續在BO5橫掃韓國隊伍的歐洲戰隊，就連中國LPL都未曾達成過這樣的壯舉。