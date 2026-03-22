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核二、核三再運轉議題再度升溫，全國廢核行動平台21日發布聲明，重申在核廢處置、核安風險與社會共識等關鍵問題未解之前，堅決反對核二、核三重啟，並直言台灣地狹人稠，無法承受核災風險，不應預設核電一定能重新上路。環團表示，核廢、核安及社會共識問題目前仍無解，若以行政程序為由，讓核二、核三先啟動重啟程序、再進行安全檢查，也令人質疑後續審查時程是否可能受到政治壓力影響。環團也主張，核安議題不應淪為口號，不論擁核或反核立場，朝野都應正視老舊機組、地質風險及核廢料處置等現實問題。強調核電能否重啟，不能只靠政策喊話決定。另一邊，政府與台電則表示，相關作業將依法進行。總統賴清德表示，法院修正通過核子反應器設施管制法，政府要依法行政。台電預計在3月底前將核三再運轉計畫送交核能安全委員會審議。經濟部也已回覆台電，認為核二、核三具備重啟運轉條件。屏東縣政府對外強調，對核三議題的核心訴求就是「安全、安全、再安全」；恆春鎮長認為樂見重啟，可望帶動就業與地方經濟；此外也有居民認為，若政府配套不足，不應貿然推動，所有資訊都應該透明公開。