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▲BTS昨於首爾光化門廣場開唱，周邊交通管制。（圖／資料照）

BTS癱瘓光化門交通！新人婚禮毀掉：防彈很了不起嗎

▲BTS在光化門舉辦演唱會，政府力挺封路、安排1萬多名警力維安，嚴重影響交通，惹來民怨。（圖／X@BTS_official@bts_bighit）

韓國男團BTS（防彈少年團）昨（21）日於首爾光化門廣場開唱回歸，超過4萬名粉絲朝聖，由於當地政府將光化門一帶把警戒提升至「注意」等級，動員約6500名警力、啟動交通人流管制，間接使得周邊爭議接連引爆，當中有新人婚禮被迫跟著一起過安檢、繞路進場，36歲的孫先生不滿人生大事變調，交通大打結，直接於網上開砲：「難道我們花了數千萬韓元準備的婚禮就什麼都不是？BTS很了不起就沒關係嗎？」首爾當局將BTS演唱會以「國家級動員」規模看待，把光化門一帶的人流警戒提升至「注意」等級，動員多達6700名警力，負責交通疏導與現場秩序維護，相關單位也針對中區與鐘路區發布「災難危機二級預警」，並同步啟動交通與人流管制措施，怎料維護了粉絲安全，卻引來部分民眾發怨。光化門周邊多棟建物實施出入管制，地鐵站採取過站不停、公車改道等措施，韓媒報導，一名孫先生於當地婚宴館「Seoul Press Center」舉行婚禮，不巧撞期演唱會，自己完全沒收到任何通知，害得親屬、賓客難以抵達，狼狽不堪，他憤怒表示：「這是我一生一次的婚禮！」語氣激動。孫先生再嗆，「難道我們花了數千萬韓元準備的婚禮就什麼都不是？BTS很了不起嗎？」強調將向主辦方提告求償。除了新人喊告之外，也有民眾質疑，演唱會動用大量公部門人力與資源，甚至對原本申請在附近集會的公民團體發出限制通知，公共利益及權重是否失衡？引發人權團體反彈聲浪。