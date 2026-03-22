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總統賴清德昨日出席活動時提到，經經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，台電目前正著手準備相關程序，預計本月底將重啟計畫送交核安會審議。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（22）日表示，百工百業最重要的還是要電力的穩定，要不要用核電本身狀況，第一個考慮還是在安全。李四川今日上午出席全國圍棋公開賽，並接受訪問。媒體詢問賴清德鬆口核二跟核三可能要重啟，另外北海岸居民好像也還是有反對一事，李四川表示，他是學電機的，從專業的這部分，說實在，他對核電包括這一些供電的部分，說實在長期以來，他應該是在專業相當的了解。百工百業最重要的還是要電力的穩定，當然對於設廠、要不要用核電本身上的狀況，第一個考慮還是在安全。李四川說，當初民進黨一直反對，原則上現在的轉彎，是不是他們談的這個安全的顧慮有沒有經過詳細的評估、詳細的檢討？還有核廢料本身的處理是不是都已完備？供電的穩定絕對是全國所有百工百業，包括所有的家庭都是期望的。如果在安全上面的那狀況能夠確保，那當然核電是一個我們能源選擇的唯一的這一個要素。