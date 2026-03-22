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總統賴清德昨拋出評估重啟核電廠引發熱議，賴清德今（22）日受訪回應，核三廠二號機在去年5月中停止運轉之後，台灣就成功進入非核家園，這一年多來備轉容量率大概都在10%左右甚至更多，表示台灣電力供應是穩定的，但是台灣已經進入一個新的情勢，包括人工智慧時代，建置算力中心所需要的電力，都超過原來預估，強調未來是不是重啟，還要看核安會審查，要符合核安無虞與核廢有解，並在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。賴清德今日受訪表示，核三廠二號機在去年5月17日停止運轉後，台灣就成功的進入非核家園。前總統蔡英文在2016年上任後，積極推動的綠能產業，包括太陽能光電、風力發電，所發的電量也已經成功的取代了核一、核二、核三廠原來的發電量。賴清德說，這一年多來，在非核家園的狀況之下，台灣的電力供應，所發的電力，備轉容量率大概都在10%左右甚至更多，這表示台灣的電力供應是穩定的。賴清德提到，但台灣已經進入一個新的情勢，這包括首先是經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代，建置算力中心所需要的電力，都超過原來的預估；第二，因應氣候變遷，歐盟祭出了CBAM（碳邊境調整機制），要求目前是幾個產品，未來有可能會擴大，要進入歐盟一定要符合低碳，甚至零碳的要求。第三，地緣政治的變化，台灣的電力建設除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。所以在立法院《核子反應器設施管制法》通過之後，行政院回應民意的要求，讓台電跟經濟部提出對核二廠、核三廠重啟的申請。未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞與核廢有解，在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。賴清德說，在檢討核電廠是否重啟的時候，對於先進的核能，包括核融合或SMR（小型模組化反應爐）是會持續關注，未來只要符合條件，政府是持開放的態度。另也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能源發電等，會持續推動，可以並行不悖，沒有任何矛盾跟衝突。賴清德表示，政府就是希望台灣國家能夠更有韌性，經濟產業可以持續發展，那社會也可以繁榮進步，這是最主要的目標。至於有媒體追問是否為非核家園轉向，賴清德則重申，非核家園的目標，在去年5月17日核三廠二號機停轉之後，「就已經達到非核家園的目標」。