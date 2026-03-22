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▲國防部軍政副部長徐斯儉於MQ-9B飛控座見證在空無人機之偵蒐能力。（圖／國防部提供）

國防部今(22)日表示，美西時間3月17日，國防部軍政副部長徐斯儉，在駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使陪同下，出席了中華民國空軍「MQ-9B高高空無人機」首批2架交機典禮。等於駁斥先前媒體報導，MQ-9B交機原訂2025年第3季首批2架交機，但因中東戰事爆發，改至2026、2027年交機傳聞。國防部指出，「MQ-9B高高空無人機」軍購案，係國防部因應敵情威脅與迫切之國防需要，向美籌獲4架新式無人機。美方規劃於115及116年各交運2架，以提升作戰效能。徐斯儉及俞大㵢親自在飛控座，見證已完整配裝偵蒐酬載在空無人機的強大偵蒐能力；隨後也一起於跑道旁，親迎無人機降落，並合影留念。國防部表示，感謝美政府及通用原子航空系統有限公司等單位大力支持，促成本次活動順利進行。國防部將持續協同美方，透過臺美安全合作機制，確保後續產製順利，以提升我國防實力。MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）由通用原子系統公司（GeneralAtomics Aeronautical Systems Inc.）生產，是MQ-9無人機的海洋巡邏衍生型，針對海上情、監、偵能力進行強化，可執行反潛巡邏、搜索救援、視距外目標標定等任務，滯空時間將近40小時，比國軍現役P-3C反潛巡邏機約17個小時的滯空時間還長。川普政府2020年11月同意軍售4架偵察型MQ-9B無人機，連同國內設施工程與配合款，全案預算為217億餘元。本來預定2025年第3季交機2架，因中東戰事需求，我方已確定獲知交機期程還要再延宕，已改至2026、2027分2年逐批完成交貨。針對媒體報導「首批2架MQ-9B無人機交機再延宕」，空軍司令部3月10日時回應表示，空軍為建立符合防衛作戰之戰力，循軍售管道向美方採購4架MQ-9B無人機及導控系統，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。