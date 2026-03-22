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中東戰爭持續，被視為避險資產的黃金卻未續漲，甚至出現暴跌，每盎司從3月17日的5044美元一路跌到4477美元，暴跌逾11%。專家表示，主要是市場對美國聯準會4月升息預期突然升高，打亂支撐黃金的資金題材，加上全球股市劇烈震盪，美國私人信貸風險，流動性恐慌，投資大量出清黃金獲利了結，去補或買基期低的資產股票等。至於現在能否進場？建議分批布局，想做短線。沒有操作能力者，建議先觀察前波低點4400美元有沒有支撐。台灣銀行指出，根據大宗商品分析機構CRU集團報告指出，金價近年飆升是反映市場對實際利率、財政紀律及央行信譽預期發生的結構性調整，全球債務水平上升和貨幣政策持續的不確定性是推動金價上漲的關鍵因素，金價未來走勢取決於投資者對金融體系的信任程度。外匯專家李其展今日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時則表示，由於周五市場對美國聯準會升息預期突然攀升，4月升息機率超過1成，10月升息更達2、3成，把原本支撐金價資金題材打壞。至於還會不會再跌，他認為，先觀察前低點4400美元是否有撐，其影響因素包括油價是否續漲、聯準會主席鮑爾或重要官員針對是否升息發表談話，若聯準會官員暗示沒有升息機會，金價就有機會獲得支撐。渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽也提到，金價跌可能與最近發生的其他事件也有關係，包括市場擔心美國私人信貸危機有關，對資金流動性需求增加，由於黃金變現流動性強，有些基金會拋售黃金來獲得流動性，不過，這是短期性技術面影響，黃金仍是替代性安全資產，渣打預估，今年底前會回到5100美元之上。至於現在可以進場買黃金了嗎？李其展建議，還是分批布局，如果覺得很便宜，分批買是可行，但若想做短線，目前局勢對投資人不是很有利，要有策略投資，有短線操作能力的人就可積極一點，若沒有，先觀察前波低點4400美元有沒有支撐再說。