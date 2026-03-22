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休士頓火箭今（22）日坐鎮主場迎戰邁阿密熱火，上演了一場驚心動魄的逆轉大戲。火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）在此役迎來生涯里程碑，正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）升至歷史得分榜第5位；而年僅23歲的小將湯普森（Amen Thompson）則化身救世主，在比賽最後0.1秒完成補籃壓哨絕殺，幫助火箭以123：122險勝熱火，豪取二連勝並穩住西區第四的席次。現年37歲的杜蘭特在賽前距離喬丹的生涯得分紀錄僅差26分。本場比賽他在第四節剩餘3分半鐘時，以一記關鍵三分球正式達成職業生涯第32294分，成功超越喬丹。杜蘭特全場高效砍下27分、3籃板與3助攻，本季已先後超越張伯倫（Wilt Chamberlain）與諾威斯基（Dirk Nowitzki），下一位追趕目標將是傳奇球星科比（Kobe Bryant）。即便紀錄加身，杜蘭特在進球後並未要求暫停慶祝，而是立刻回防投入戰鬥。賽後數據顯示，杜蘭特此役真實命中率高達72%，再次證明其當代最強得分手的身價。熱火今日展現強大韌性，明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）徹底統治禁區，狂轟32分、21 籃板的恐怖數據，壓制了火箭中鋒申京。比賽末段，熱火趁著火箭發球失誤，由小將拉松（Pelle Larsson）上籃在終場前4秒取得 1 分領先，眼看就要終結三連敗。最後4秒，火箭在沒有暫停的情況下發動最後一擊。杜蘭特接球後嘗試中距離絕殺彈框而出，此時埋伏在禁區的湯普森展現驚人的運動天賦與意識，從人群中高高躍起，在燈亮前完成補籃壓哨絕殺。湯普森今日攻下24分並抓下驚人的18籃板，其中7顆是進攻籃板，他的神來一筆不僅拯救了球隊，更讓杜蘭特的紀錄之夜免於成為「里程悲」。除了杜蘭特與阿門，火箭今日能獲勝的另一關鍵是頂替先發的謝潑德（Reed Sheppard）。他全場投進5記三分球，貢獻23分並送出職業生涯新高的14次助攻，與阿門組成的後場雙槍成功彌補了范弗利特缺陣的戰力缺口。