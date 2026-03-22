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「智慧城市」淪為精美口號？台中市公車慧型站牌的建置成效遭質疑。市議員陳俞融今(22)日指出，全市智慧站牌普及率竟連3成都不到，去年甚至出現全年僅新增「6座」的荒謬進度。這種龜速建設配上居高不下的故障率，讓原本標榜便民的設施淪為路邊「裝飾品」，更讓候車市民在寒風烈日下看著黑屏乾著急，徹底戳破智慧交通的假象。陳俞融表示，根據市府截至115年2月的最新統計，台中市全市公車站位共7,292處，其中智慧型站牌僅1,720座，普及率不足3成。她分析數據發現，智慧站牌建置進度極不穩定：112年新增260座，113年竟僅新增6座，114年雖回升至200座，但依此速度，智慧化進程恐遙遙無期，對長輩與通勤族極度不友善。除建置緩慢外，既有設備的維護品質亦令人詬病。陳俞融指出，113年報修次數高達813次，為近三年最高；且常見「報修後現場運作正常」之現象，反映出系統後台與前端顯示存在落差，或是設備運作不穩。民眾經常面臨「看著黑屏乾著急」或「公車已到站、站牌未顯示」的窘境。陳俞融強調，智慧站牌應是緩解候車焦慮的利器，而非裝飾品。她呼籲市府應編列充足預算提升覆蓋率，並針對頻繁故障的路段進行「總體檢」，確保系統資訊精準度，別讓市民對台中大眾運輸失去信心。