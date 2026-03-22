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▲官方發聲抵制盜版。（圖／翻攝自微博）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》熱播中，昨（21）日更新到第30集，未料網路上疑似出現後面10集的盜版內容，「逐玉洩漏」也登上微博熱搜，官方稍早也發布聲明，「我們嚴厲譴責並堅決抵制盜版的同時，將嚴查盜版來源。」騰訊視頻、愛奇藝作為劇集《逐玉》的版權方，為保護《逐玉》版權事宜，聲明如下：劇集《逐玉》自 2026 年 3 月 6 日於騰訊視頻、愛奇藝全網首播、Netflix 全球同步播出、3 月 8 日於東方衛視播出後，受到了廣大觀眾、網友的支持與喜愛，播放量、收視率及口碑一路走高，在此非常感謝廣大網友、觀眾的喜愛。但在最近的維權監測中，我們發現互聯網上有人未經許可，擅自非法傳播、銷售劇集《逐玉》的盜版內容，該盜版內容不僅嚴重擾亂了劇集《逐玉》的正常播放秩序，侵犯了出品方及播出平台的合法權益，也對創作者和觀眾造成了極大的傷害，對此，我們嚴厲譴責並堅決抵制盜版的同時，將嚴查盜版來源，保留追究其刑事責任及賠償損失的權利。同時我們也呼籲廣大網友、觀眾通過合法播出平台觀看《逐玉》，不購買、不觀看、不傳播任何盜版內容，不點擊來源不明的鏈接。若發現盜版線索，可向《逐玉》官方微博賬號進行舉報，以實際行動支持正版，共同打擊盜版，營造良好的版權保護環境。特此嚴正聲明！騰訊科技（北京）有限公司 北京愛奇藝科技有限公司 浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司2026 年 3 月 22 日