一年一度「Steam 春季特賣」又開跑了，今年活動持續一周，直到台灣時間周五（3月27日）凌晨，涵蓋從頂尖 3A 大作、話題獨立遊戲到經典老作品，最低折扣甚至來到1折起，《惡靈古堡3》更是只要新台幣119元就能入手，破10款遊戲創史上新低價，玩家可以盡快物色，清明連假好好玩一波。
「Steam 春季特賣」本次的重頭戲在於多款今年剛發售或極受矚目的作品紛紛祭出「歷史新低」價。其中承襲經典魂系風格的 《CODE VEIN 噬血代碼 2》、戰略迷期待已久的 《Final Fantasy 戰略版》 以及經典回歸的 《沉默之丘 f》 與 《仁王3》 等作品，皆在本次活動中展現極具誠意的價格。
此外，去年橫掃各大獎項、討論度爆表的《光與影：33 號遠征隊》，維持去年冬特的-20%優惠，而讓粉絲久等的 《空洞騎士：絲之歌》 與 《Arc Raiders》 也同步加入特惠行列，提供8折優惠，《惡靈古堡3 重製版》則是只有119元就能帶走。
此外，「Steam 春季特賣」必看的「深度折扣」中，經典作品再次出現百元有找的銅板價，例如《異塵餘生：新維加斯》僅需29元、《舊世界》80元、《Scorn》56元等、《超級槍彈辯駁2》46元等。
🟡Steam 春季特賣重點遊戲整理
《CODE VEIN 噬血代碼 II》：原價1890元、特價1417元、折扣25%
《漫威宇宙入侵》：原價582元、特價378元、折扣35%
《惡靈古堡3 重製版》：原價1190元、特價119元、折扣90%
《電馭叛客2077》：原價1599元、特價559元、折扣65%
《絕地戰兵2》：原價1190元、特價892元、折扣25%
《ARC Raiders》：原價1319元、特價1,055元、折扣20%
《天國降臨：救贖II》：原價1755元、特價877元、折扣50%
《Dispatch 超英派遣中心》：原價488元、特價390元、折扣20%
《光與影：33號遠征隊》：原價988元、特價790元、折扣20%
《沉默之丘f》：原價2029元、特價1014元、折扣50%
《仁王3》：原價1990元、特價1791元、折扣10%
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此外，「Steam 春季特賣」必看的「深度折扣」中，經典作品再次出現百元有找的銅板價，例如《異塵餘生：新維加斯》僅需29元、《舊世界》80元、《Scorn》56元等、《超級槍彈辯駁2》46元等。
🟡Steam 春季特賣重點遊戲整理
《CODE VEIN 噬血代碼 II》：原價1890元、特價1417元、折扣25%
《漫威宇宙入侵》：原價582元、特價378元、折扣35%
《惡靈古堡3 重製版》：原價1190元、特價119元、折扣90%
《電馭叛客2077》：原價1599元、特價559元、折扣65%
《ARC Raiders》：原價1319元、特價1,055元、折扣20%
《天國降臨：救贖II》：原價1755元、特價877元、折扣50%
《Dispatch 超英派遣中心》：原價488元、特價390元、折扣20%
《光與影：33號遠征隊》：原價988元、特價790元、折扣20%
《沉默之丘f》：原價2029元、特價1014元、折扣50%
《仁王3》：原價1990元、特價1791元、折扣10%