我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德昨拋出評估重啟核電引發熱議，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，關於核能強調有兩個不變，就是持續發展二次能源轉型，貫徹這個目標不變，政府發展多元綠能、深度節能、科技儲能以及強化電網韌性，第二個不變就是對核能三原則不變，包括核安無虞、核廢有解與社會共識。媒體追問這是否背離過去「非核家園」，卓榮泰回應，去年核三廠二號機除役時，就已達到「非核家園」，至於面對新式核能，現在政府是全面來進行新式核能討論，「這我們已經在做了」。對於賴清德昨日拋出評估重啟核電，桌榮泰今日回應，政府立場有兩個不變，就是持續發展二次能源轉型，貫徹這目標不變，發展多元綠能、深度節能、科技儲能以及強化電網韌性。那第二個不變，是在整個發展過程中，對於核能三個原則不變，就是在核安無虞、核廢有解以及社會共識底下，這兩個不變是始終的目標。卓榮泰表示，現在對於整個產業發展以及國際情勢，在立法院經過《核管法》修法後，政府依法對於傳統的核三、核二廠展開依法的程序，所以這個程序也有兩個必須要完成，第一個必須是台電必須提出自主安全檢查以及再運轉計畫；第二個必須是核安會必須依法來完成審查，才會有後續的發展。卓榮泰提到，前天在立法院的總質詢當中，針對委員的垂詢，當時自己也說過關於現在核二、核三兩廠後續在台電跟核安會的程序當中，堅持第一個是首重安全，一定要在完成所有的安全檢查之後，才講求效率，就是在何時能夠來重啟這個核電廠，之後還要經過社會共同的共識，還是一樣的。卓榮泰說明，因此在整個過程中，台電會在下個禮拜送出再運轉計畫最終報告送給核安會，一定要依照安全程序來審核，也期待說社會如果有高度的共識、產業有高度的需求，而且因應國際情勢的變化，核安會能夠在安全原則底下，儘速的來完成必要的審查。之後當社會有這樣的共識後，核電廠核二、核三廠能不能在何時來啟動，就依照這個程序來完成，這是跟總統所說的、跟政府一直所堅持的方向、程序是一致的。媒體提問希望最快哪一年啟用，卓榮泰回應，最快要由核安會何時能夠完成台電送出的再運轉計畫，以及自主安全檢查的審查程序，相信在高度的需求與共識底，核安會是依照程序，希望能夠在程序當中有效率的來完成。而媒體追問2030年是否有可能重啟？卓榮泰表示，這要問核安會的委員「我們尊重」。至於被外界質疑是背離「非核家園」主張。卓榮泰表示並沒有，非核家園在去年5月17日，當核三廠二號機除役的時候，已經達到非核家園。卓榮泰重申，對於傳統核能要不要重新來啟用，是按照立法院《核管法》的修訂。另面對新式核能，現在政府是全面來討論接觸新式核能，這個已經在做了，所以在核安無虞的情況底下，對於新式核能的接受程度，認為社會會進到另外一種價值的討論。