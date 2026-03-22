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藍白去年5月通過修《核管法》延長核電廠運轉年限，但卻遭罷團提罷免。總統賴清德昨日鬆口研議核二、核三重啟可能性，並稱感謝立法院通過《核管法》。對此，媒體人黃揚明指出，大罷免期間，有3位國民黨立委被以提案《核管法》放寬核電廠延役條件，作為罷免理由。民眾黨主席黃國昌今（22）日怒轟，賴清德此舉不僅打臉罷團，也在打臉當時在立法院無理杯葛的民進黨立委，賴清德應以民進黨主席身分鄭重道歉。民眾黨中央黨部今日舉行「正視產業民生 有序重啟核電」記者會，媒體聯訪時詢問大罷免期間，有3位國民黨立委被以提案《核管法》放寬核電廠延役條件，作為罷免理由，是否覺得賴清德打臉罷團？黃國昌回應表示，賴清德昨天感謝立法院修正核管法，不僅僅是在打臉罷團， 其實也在打臉，那個時候在立法院無理杯葛的民進黨立委，也在打臉行政院院長卓榮泰，大家回顧一下當時民進黨的立委，在立法院裡面是怎麼樣，透過在野黨推動核管法，在污衊在野黨的立委，不僅抹黑，連抹紅的招式都使出來了，「說在野黨的立委是為了誰修核管法？ 是不是為了中共修核管法？ 大家不會覺得很荒謬嗎？」黃國昌說，「台灣的民主怎麼會變成這個樣子？ 結果今天賴清德總統輕輕的出來說一句感謝。 我必須要沉痛地說，沒有辦法抹去。 過去的這段歷史。 」賴清德最起碼應該要以民主進步黨黨主席的身分，為過去這一年民進黨鋪天蓋地的抹紅抹黑鄭重道歉，這是他作為國家領導人、作為執政黨黨主席應該有的基本擔當。黃國昌繼續痛批，至於總統府用不具名的方式放話，為什麼要不具名，因為那個說法太可笑了，如果真的如同他們所聲稱的完全都不缺電的話，那請問現在賴清德決定重啟核電又是為哪樁？ 到底是為了什麼？ 是為了重啟而重啟嗎？ 台灣目前能源的脆弱，不要說能源韌性，因為根本談不上韌性，離韌性差遠，我們所面臨的是能源的脆弱，導致中東那邊有戰火，台灣這邊全面警戒，是不是要連備用的燃煤機組全部都拿出來用？已經討論到這樣的層次了，結果為了要掩飾自己錯誤的能源政策，為了要幫自己找一個下台階，透過不具名的方式出來放這種話，不是很可笑嗎。