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2026台北國際連鎖加盟春季展」落幕，4天展期吸引約10萬人次參觀，展期更留下5109筆創業諮詢資料，並簽署1513筆加盟意向書，顯示創業與加盟熱度持續升溫。人力銀行同步調查也發現，超過6成民眾想創業，甚至有15%已開始，創業初期預計投入金額約25.7萬元，最擔心「資金周轉不靈」及「扛不住店租壓力」，而已創業平均年齡落在37.5歲，實際月賺約6.8萬元，與期待的7萬9158元還是有落差，甚至仍有1.2%的創業者，目前處於虧損狀態。這項調查在2026年2月15日到2026年3月15日，總計回收1052份。根據調查結果指出，有64.2% 民眾具創業意願，其中15.8%已實際投入創業。觀察熱門創業類型，以特色小吃（32.2%）居冠，其次為咖啡茶飲 （14.3%）、網路代購（14.3%）、早午餐（14.1%）及微型電商（11.8%）。1111人力銀行發言人莊雨潔分析，台灣外食比例高，餐飲創業門檻相對較低，加上經營模式易理解，成為不少新手首選，而網路代購因成本低、時間彈性高，也常被視為副業起點。從創業通路來看，仍以實體店面（55.7%）為主，其次為網路銷售（45.5%）、自由接案（38.8%）與市集商家（18.7%）。至於創業動機，則以「工時彈性／照顧家人」（45.9%）、「正職薪水太低」（42.4%）及「想自己當老闆」（39.2%）為主，這結果也反映職場壓力與薪資結構問題。進一步觀察創業時機，平均年齡落在37.5歲，較去年的39歲略為提前；創業初期預計投入金額約25.7萬元，與去年的24萬元相近。莊雨潔指出，隨著AI工具導入與新型態創業模式興起，「一人公司」逐漸增加，降低創業門檻，也讓年輕族群更願意提早嘗試。而資金來源仍以個人積蓄（81.4%）為主，其次為青創貸款／政府補助（22.6%）與長輩資助（15.1%），其中仍有不少人坦言，即便政府有提供優惠貸款方案，但仍不清楚申請管道或認為程序繁瑣而不願嘗試。至於創業風險，受訪者最擔心「周轉不靈」（65.9%）、「店租壓力」（58.6%）及「景氣不佳影響消費」（50.9%）。進一步詢問曾創業的受訪者則表示，收攤主因包括客源不穩（31.3%）、地點不佳（30.1%）及資金用罄（29%），顯示大環境的市場分析與資金是否穩定仍是最大挑戰。在收入方面，受訪者期待每月純淨利79158元，此數字的確高於目前上班族普遍薪資，但相較實際創業者的平均收入為68000元，兩者落差約1.1萬元，甚至仍有1.2%的創業者，目前處於虧損狀態。莊雨潔建議，投入創業前，仍須要審慎評估市場與資金規劃，以免最終因無法承擔風險，讓創業美夢成了負債惡夢。現年38歲的游先生，就曾深陷旅行社員工領取3萬死薪水，10年前毅然離職，轉身投入專業操偶領域。然而，接案工作的收入起伏，他瞄準居家收納與輕搬家市場，自掏腰包1.2萬元完成兩天的整理師培訓，不甘於公司的高額抽成，2年後決定自立門戶，採取「無本創業」策略，將成本精簡至極致，沒有貨車，僅靠板車承接雙北地區業務。同時，他也透過房仲與大樓管理員精準開發客源，將口碑化為實質收益，而操偶師、活動接案加上輕搬家副業讓他成功將年薪從40萬提升至70萬，最重要的是，他終於能自己決定工作的時間與節奏。這不僅是收入的增長，同時是職涯自主權的全面回歸。另一位駱小姐擁有多年百貨銷售經驗，7年前就在熱鬧的公館商圈開店中店賣韓系飾品，無奈通勤族總是來去匆匆，人潮不等於錢潮，撐了1年停損關店，直到幾個月前才又開店，這次開的是寄賣性質的服飾店，有日、韓、歐、美等地的精品服飾，跟廠商採寄賣方式合作比較沒有庫存壓力，也能更有彈性調整商品結構，為了培養客源我一週頂多店休一天，目前營運穩定月入也有4至5萬元。