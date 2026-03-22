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民眾黨立委李貞秀因中配身分，引發陸委會與內政部質疑她的參選資格。日前於立法院內政委員會質詢時，因民進黨籍召委李柏毅裁示，在立委資格尚未確認前，同意行政官員不予備詢，內政部長劉世芳因而不上台備詢，引發「空氣質詢」爭議。隨著下週將由國民黨籍召委廖先翔輪值主持會議，後續攻防備受關注。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日表示，民眾黨立法院黨團已就明日內政委員會開會狀況，與中國國民黨立法院黨團及召委廖先翔進行初步溝通。民眾黨中央黨部今日舉行「正視產業民生 有序重啟核電」記者會，媒體聯訪時再度詢問李貞秀議題。黃國昌回應表示，民眾黨立法院黨團的確已就明日內政委員會開會狀況，與中國國民黨立法院黨團及召委廖先翔進行初步溝通，民眾黨立場非常清楚，就是一切依法辦理。他強調，李貞秀已依法宣誓就職，是合法立法委員，其身分不應由個別行政機關或官員就可以任意否定或扭曲。黃國昌進一步表示，在此前提下，行政官員有上台備詢的法定義務，不應自行選擇是否接受質詢，上週內政委員會會議中，民進黨召委李柏毅的作法屬於「違法濫權」，跟行政部門一搭一唱，並指控行政部門配合此一決定，不僅傷害國會尊嚴，也影響召委應有的表現。黃國昌強調，針對後續內政委員會運作，民眾黨要求非常清楚，一切依照民主憲政與法定程序進行，不容許行政官員在立法院內自行決定是否接受特定立委質詢。黃國昌質疑，若行政官員可以選擇「接受誰、不接受誰」的質詢，將違反民主憲政原則，民進黨現在的表現「已經不是行政獨大，而是無法無天」。