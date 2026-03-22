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去年五月核管法修正通過後，行政院回應民意要求，讓台電跟經濟部提出對核二廠、核三廠重啟的申請，未來是否重啟，仍得看核安會的審查。總統賴清德昨日也表示，政府正在「評估」重啟核電的可能，引起社會廣大討論。面對核二、核三可能重啟，長期支持核電的國民黨中央今（22）日火速發新聞稿呼籲賴總統，應立即發布「緊急命令」，精簡行政程序，優先讓具備運轉條件的核三廠投入供電行列，守護台灣經濟與民生。停役核電廠能夠評估重啟計劃，關鍵在藍白堅持修正核管法，刪除了「必須在執照屆滿前 5 至 15 年提出延役申請」的限制。但當時這個決定成了民眾罷免國民黨立委的理由。對此，桃園立委牛煦庭感嘆，只能說，很多事，時間會給大家答案。眼下不合時宜、或是慘遭操作而歪樓的很多議題，興許不久之後，就會彰顯重要性。哪些人的目光長遠？哪些人惡意操作？哪些人用心耕耘議題而有論述厚度，哪些人只想政治短打搞詐騙？遲早現形，都逃不過人民的法眼。要挑戰高雄市長寶座的立委柯志恩則質疑，是否能源危機已迫在眉睫？當初死抱「神主牌」堅持廢核的傲慢，讓國家發展平白虛耗了寶貴的10年，更讓台灣付出慘痛的代價，最後都由台灣人民集體埋單。不過總統的宣布，雖是髮夾彎，但總算讓政府的決策回到以供電穩定、產業競爭和國家安全為核心考量，同時符合國際趨勢的正確軌道。不分區立委陳菁徽表示，范雲曾狂言：「全世界沒有國家在核電廠除役後重啟！（藍白立委）該罷就罷」；張雅琳委員也曾痛批：「修法是為政黨利益，還是為中國攻台開方便之門？」；林宜瑾委員也曾嘲諷：「重啟老舊核電，跟無良廠商隨便塗改過期食品效期有何兩樣？」請問現在誰是無良廠商？立委許宇甄則強調，樂見賴清德遵守以核養綠的公投決定，行政院更應依法行政，讓通過的法律儘速執行，未編的軍人加薪、警消退撫預算趕緊重編。賴清德兼任民進黨主席，也應廢除民進黨非核家園神主牌。