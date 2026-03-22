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總統賴清德昨日鬆口評估重啟核二、核三電廠引發熱議，而核二位於新北市萬里區，對此代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧今（22）日回應表示，這個問題必須很嚴肅的說，自己從來沒有反對未來如果有核能安全，又能夠解決核廢料處理的新核能技術，現在的狀況是政府照著藍白在國會通過的法律，正在進行設備的安全檢測。對於賴清德昨日拋出評估重啟核二、核三電廠，而核二位於新北，讓外界好奇參選新北市長蘇巧慧態度，蘇巧慧今日受訪，這問題必須嚴肅地說，自己從來沒有反對未來如果有核能安全，又能夠解決核廢料處理的新核能技術。蘇巧慧表示，現在的狀況是政府照著藍白在國會通過的法律，正在進行設備的安全檢測。總統賴清德也非常清楚的說有三項原則，包括核能安全、核廢有解與社會要有共識。蘇巧慧提到，現階段是連第一階段都還沒有完成，更不要說到後面的步驟，所以要等到檢測報告出來之後，才能接續後面的討論。