睡前記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，3月23日（週一）在桃園市、台中市、高雄市、雲林縣、南投縣、嘉義市、屏東縣以及東部宜蘭、花蓮、台東等10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達10小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市3月23日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午10時至18時（8小時）
停水原因：大竹南路213巷80弄117號新裝工程-斷管連絡
📍影響區域
大園區：埔心里
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：南屯區豐安街等汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：文心南三路、文心南五路一段、永春東一路、永春東二路、永春東路、豐安街、豐順街。
降壓區域：南屯區：京展街、向心南路、文心南一路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、文心南六路、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、海德街、萬和路一段、萬安街、萬美街、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至18時30分（10小時）
停水原因：北屯區洲際棒球場周邊汰換管線工程
📍降壓影響區域
北屯區：四平路、大富路、崇德交流道、崇德八路二段、崇德十七路、崇德十三路、崇德十九路、崇德十五路、崇德十八路、崇德十六路、崇德十路二段、崇德路三段、昌平路二段、松竹路三段、榮平街、榮昌街、洲際一街、洲際三街、洲際二街、洲際五街、洲際路、瑞昌街、環中路一段、豐德一街、豐德三街、豐德二街、豐樂一街、豐樂三街、豐樂二街、豐樂五街、豐樂北一路、豐樂北二路、豐樂南一街、豐樂路、豐樂路三段、豐樂路二段、迴轉道、長生一街。
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至18時30分（10小時）
停水原因：豐原區三豐路一、二段汰換管線工程
📍影響區域
神岡區：五權路、東洲路、豐北街、豐洲路。豐原區/三豐路一段、仁洲街、文昌街、文賢街、東洲路、豐北街、豐洲路。臺中市/神岡區/五權路、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
豐原區：三豐路一段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：十甲路汰換管線工程
📍影響區域
東區：二聖街、十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路、旱溪東路一段。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午10時至17時（7小時）
停水原因：新裝案件管線連結停水作業
📍影響區域
莿桐鄉：中正路、延平路。
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至17時（9小時半）
停水原因：永興路71號前消防栓遷移
📍影響區域
虎尾鎮：永興路、虎興西一街。
◼︎南投縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午08時至17時（9小時）
停水原因：供水設備維護作業
📍影響區域
埔里鎮：合成里。
◼︎嘉義市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午08時至18時（10小時）
停水原因：管網維護及漏水調查作業
📍影響區域
西區：大溪里、港坪里、頭港里(高鐵大道453巷、大同路、大同路438巷、大同路508巷、育人路、育人路778巷、育人路733巷、玉山路956巷、玉山路1008巷、育人路615巷、育人路581巷、育人路531巷)等相關巷弄。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午09時至18時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
楠梓區：安民街、安泰街、安通街、旗楠路、立仁街、立安路、立民路等一帶。
🕦停水時間：3月23日上午09時至17時（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
旗津區：旗津三路、旗津二路、旗港路。
◼︎宜蘭縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午13時至17時（4小時）
停水原因：溪北地區增設消防栓工程新舊管聯絡
📍影響區域
礁溪鄉：白雲六路。頭城鎮/礁溪路七段、青雲路一段、份尾一路。
◼︎花蓮縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午09時至16時（7小時）
停水原因：花蓮市前站汰換管線工程
📍影響區域
花蓮市：國民十二街、國盛三街。
◼︎台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日凌晨0時至06時（6小時）
停水原因：分段計量作業
📍影響區域
臺東市：卑南里、南榮里；更生路、連航路、錦州街、青島街、馬亨亨大道。
◼︎屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至16時30分（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
高樹鄉：世一路。
🕦停水時間：3月23日上午13分至17時（4小時）
停水原因：九塊里(二)延管工程，管線連結
📍影響區域
潮州鎮：崙東路、彭城路、永樂路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：3月23日上午10時至18時（8小時）
停水原因：大竹南路213巷80弄117號新裝工程-斷管連絡
📍影響區域
大園區：埔心里
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：南屯區豐安街等汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：文心南三路、文心南五路一段、永春東一路、永春東二路、永春東路、豐安街、豐順街。
降壓區域：南屯區：京展街、向心南路、文心南一路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、文心南六路、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、海德街、萬和路一段、萬安街、萬美街、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至18時30分（10小時）
停水原因：北屯區洲際棒球場周邊汰換管線工程
📍降壓影響區域
北屯區：四平路、大富路、崇德交流道、崇德八路二段、崇德十七路、崇德十三路、崇德十九路、崇德十五路、崇德十八路、崇德十六路、崇德十路二段、崇德路三段、昌平路二段、松竹路三段、榮平街、榮昌街、洲際一街、洲際三街、洲際二街、洲際五街、洲際路、瑞昌街、環中路一段、豐德一街、豐德三街、豐德二街、豐樂一街、豐樂三街、豐樂二街、豐樂五街、豐樂北一路、豐樂北二路、豐樂南一街、豐樂路、豐樂路三段、豐樂路二段、迴轉道、長生一街。
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至18時30分（10小時）
停水原因：豐原區三豐路一、二段汰換管線工程
📍影響區域
神岡區：五權路、東洲路、豐北街、豐洲路。豐原區/三豐路一段、仁洲街、文昌街、文賢街、東洲路、豐北街、豐洲路。臺中市/神岡區/五權路、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
豐原區：三豐路一段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
停水原因：十甲路汰換管線工程
📍影響區域
東區：二聖街、十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路、旱溪東路一段。
🕦停水時間：3月23日上午10時至17時（7小時）
停水原因：新裝案件管線連結停水作業
📍影響區域
莿桐鄉：中正路、延平路。
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至17時（9小時半）
停水原因：永興路71號前消防栓遷移
📍影響區域
虎尾鎮：永興路、虎興西一街。
◼︎南投縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午08時至17時（9小時）
停水原因：供水設備維護作業
📍影響區域
埔里鎮：合成里。
🕦停水時間：3月23日上午08時至18時（10小時）
停水原因：管網維護及漏水調查作業
📍影響區域
西區：大溪里、港坪里、頭港里(高鐵大道453巷、大同路、大同路438巷、大同路508巷、育人路、育人路778巷、育人路733巷、玉山路956巷、玉山路1008巷、育人路615巷、育人路581巷、育人路531巷)等相關巷弄。
🕦停水時間：3月23日上午09時至18時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
楠梓區：安民街、安泰街、安通街、旗楠路、立仁街、立安路、立民路等一帶。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
旗津區：旗津三路、旗津二路、旗港路。
◼︎宜蘭縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午13時至17時（4小時）
停水原因：溪北地區增設消防栓工程新舊管聯絡
📍影響區域
礁溪鄉：白雲六路。頭城鎮/礁溪路七段、青雲路一段、份尾一路。
◼︎花蓮縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日上午09時至16時（7小時）
停水原因：花蓮市前站汰換管線工程
📍影響區域
花蓮市：國民十二街、國盛三街。
◼︎台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月23日凌晨0時至06時（6小時）
停水原因：分段計量作業
📍影響區域
臺東市：卑南里、南榮里；更生路、連航路、錦州街、青島街、馬亨亨大道。
🕦停水時間：3月23日上午08時30分至16時30分（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
高樹鄉：世一路。
停水原因：九塊里(二)延管工程，管線連結
📍影響區域
潮州鎮：崙東路、彭城路、永樂路。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司