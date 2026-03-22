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賴清德日前公開感謝立法院通過《核管法》，並宣布政府將依法推動核電重啟程序，包含台電公司已著手準備核二、核三廠重啟計畫，預計月底送交核安會審議。不過，在部分支持者眼中，這個「轉彎」不單只是政策調整，而是信仰級的崩塌。對此，前陳菊辦公室主任洪智坤透露，群組瞬間就地「原爆」，神主牌在一個平凡的下午就被推倒了，讓他直呼：「神奇！」洪智坤直言，當自己在新聞影片上看到，賴清德說出「感謝」立法院通過《核管法》，這句「感謝」，神奇如魔幻寫實。整個下午，一堆忿忿不平、幹天譙地重啟核電的老友電話不斷，至於在群組裡就地「原爆」的，就不計其數了。洪智坤強調，他並沒有沒有嘲諷的意思，但實在很佩服賴清德總統，可以將一個龐大的「神主牌」層級的溝通工程、千萬人數十年青春信仰的紀事，簡單地，在一個平凡的下午，推倒了，「這，神奇」。洪智坤進一步指出，「非核家園」與「重啟核電」之間，牽涉的不只是供電問題，而是低碳轉型、能源安全、地緣政治、產業布局乃至民主價值的複雜交織。這樣的重大議題，若只用簡單理由帶過，就像是用「阿彌陀佛」4個字，草草唸完一整本《建國大綱》。「我突然想起，很多文青咖啡館飄揚的非核家園旗幟，怎麼辦？」洪智坤也拋出更具象的疑問，並認為執政者應該好好說清楚，而在講之前，更應該要先傾聽民意真實心聲。