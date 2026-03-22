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總統賴清德昨拋出評估重啟核電引發熱議，讓外界質疑過去民進黨「反核家園」主張，對此中廣前董事長趙少康今（22）日直呼，民進黨欠台灣人民2300億元，每人1萬元，過去蔡英文到賴清德執近10年，總共多花了2300億元發電成本，「錯誤的政策比貪污更可怕，民進黨再次證明」。趙少康說，台灣核一廠1年發電110億度，核二廠1年發電量150億度，核三廠1年160億度，核四廠設計年發電量至少200億度。趙少康說明，4家核電廠總發電量610億度，每度成本1.2到2元，比現在平均成本每度3.04元至少少1.5元。每年610億度就少了900億元，民進黨蔡英文、賴清德執政近10年，核一廠廢了7年，少了700億度發電量，核二廠廢了4年，少了600億度發電量，核三廠廢了1年，少了200億度發電量，總共少了發電量1500億度，多花了2300億發電成本。趙少康說，如果核四廠在5年前評估重啟，5年發電量1000億度，又多花至少1000億元。而民進黨每天吃香喝辣，用的都是民脂民膏，這幾年多花的至少2300億元，都是民進黨要台灣人民多付的。趙少康說，指控民進黨欠台灣人民2300億，一點都不誇張，這還沒計算火力發電帶來的空氣污染及肺腺癌，民進黨欠台灣2300萬人每人1萬元，還有受損的健康，「錯誤的政策比貪污更可怕，民進黨再次證明」。