2026年大港開唱今（22）日進入第二天活動，高雄駁二藝術特區登場盛大登場，今年活動20年，官方也開放女神龍、南霸天雙舞台兩大主要舞台線上直播免費觀賞，且直播檔只到今22天可以看。其中，下午南霸天第一組直播可看的樂團是近年超紅的芒果醬！晚間9點女神龍則有日本當紅歌姬AiNA THE END嗨翻高雄！《NOWNEWS今日新聞》本文整理完整卡司、舞台時間表、進場規範、直播平台、交通、交管等資訊一次看。
🟡「2026大港開唱」直播傳送門
📍2026大港開唱官方Youtube
📍南霸天 SOUTHERN OVERLORD：官方Youtube
3/22南霸天卡司
芒果醬 時間：14:10~14:50
康士坦的變化球 時間：15:50~16:30
怕胖團Ft.陽帆 時間：17:30~18:10
拍謝少年Ft.AYUNi D 時間：19:10~19:50
落日飛車 時間：21:10~21:50
📍女神龍 DRAGON GODDESS：官方Youtube
3/22女神龍卡司
TOOBOE 時間：14:00~14:40
GummyB&陳嫻靜 時間：15:20~16:00
當代電影大師 時間：16:40~17:20
鄭宜農 時間：18:00~18:40
BAND-MAID 時間：19:30~20:10
AiNA THE END 時間：21:00~21:40
🟡「2026大港開唱 𝐌𝐄𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥」主要資訊
日期：2026年03月21-22日
地點：高雄駁二藝術特區
官網：2026大港開唱官網、大港開唱臉書
🟡「2026大港開唱」演出完整卡司
結束バンド (JP)｜milet (JP)｜謝金燕｜落日飛車｜怕胖團 PAPUN BAND ft. 陽帆｜滅火器 Fire EX. ｜血肉果汁機 ft. 陳亞蘭｜拍謝少年 Sorry Youth ft. AYUNi D (from PEDRO) ｜鄭宜農｜AiNA THE END (JP)｜Hiromi's Sonicwonder（JP, US, FR)｜ Käärijä (FI)｜The Birthday (Kazuyuki Kuhara, Haruki Hirai, Kenji Fujii)｜the band apart(JP)｜李竺芯 ft. 妮妃雅・瘋｜南瓜妮歌迷俱樂部｜康士坦的變化球 KST｜椅子樂團｜Aooo （JP)｜EmptyORio｜HUSH｜TOOBOE(JP)｜海豚刑警｜TSS(FR)｜當代電影大師Modern Cinema Master｜same Sam but different. ( Samjoo 鄭敬儒 X someshiit 山姆 X Sam Yang 楊世暄 )｜NOVELISTS(FR)｜BAND-MAID(JP)｜隨性 Random ft. 婷文｜ゲシュタルト乙女 (urban session) ft. yurinasia｜巨大的轟鳴 Gigantic Roar｜Gummy B X 陳嫺靜｜芒果醬 Mango Jump｜jo0ji(JP)｜AVRALIZE(DE)｜Mong Tong x XTRUX｜P!SCO｜Manic Sheep｜馬克 SAVAGE.M ｜憂憂 ft 奕碩｜Plutato｜MoonD’shake｜庵心自在所｜破地獄 Scattered Purgatory｜喜劇開港單口喜劇｜壓滿俱樂部｜昭霖 & 甜吻吻｜BBFFMF｜黑狼人肉戰車那卡西｜無妄合作社｜FunkyMo ft. 小尾巴｜NEE(JP)｜五月五日 OWALLOIL (KR)｜貓膽汁 CAT’s Bile｜Infernal Chaos｜粉紅噪音｜忘憂水 Wonder Water｜打倒三明治｜COLD DEW｜倒車入庫｜共振效應｜陳以恆｜LEIGHT NINE｜帕崎拉｜漂流出口 Outlet Drift｜DSPS｜KINAKO & 東京中央線｜薄荷葉 ft. JB｜黃宇寒 Han｜debloop｜沈默紳士｜LAWA ft. Angie安吉｜MOTIF HIVE ｜Crescent Lament 恆月三途｜畫室The WLTZ｜Yappy｜Yokkorio｜多米多羅 ft. 可凡｜體熊專科。Major in Body Bear｜黃雨晴｜震樂堂｜洪安妮｜美麗本人 ft. 異鄉人｜馬尾 ft. 立長｜DJ DINDIN｜DJ YU｜DJ GTER｜DJ GAN3DA/DJ N.OERS｜BRADD｜Dac｜DCIV｜Flowstrong｜FRαNKIE阿法｜Lazy Habits｜LEO37｜Robot Swing｜IP Lockers｜DJ QuestionMark｜DJ賴皮MRSKIN｜何勁旻｜陳冠哼光頭火鳥｜光頭美麗｜光頭珞亦｜曾國宏｜許正泰｜呱吉｜迪拉｜李毅誠｜柯家洋｜阿舌｜小堯｜阿賢｜ 宅邦戰隊 F2F 學園祭 VS 派對超人［ 羅百吉 ft. 寶貝｜謝明諺｜C.Holly｜潤少｜LilHAO］｜Brain Youth｜Slow Roast慢熟 (Debby Wang 王思雅、林映辰、郝東東)｜Mr. Kloud｜DJ ChiLL｜蘇俊穎掌中木偶劇團｜DJ Hunter｜DJ ChiLL｜DJ Litro ｜Koichi "DJ Hana-G" Hanafusa｜月燈風琴 GhettoOrgan｜Nozomu Kitazawa｜Formosa Soul Club (Thomas Schlatter)｜DJ Txako｜Marcus Aurelius
🟡「2026大港開唱」交通管制：
高雄市交通局表示，為維持現場動線順暢與行人安全，3月21-22日的每天10:00-22:30，周邊區域（大勇路、公園二路、大義街、蓬萊路等）將進行交通管制，請提前留意並配合現場指引，部分路段禁止車輛通行。
🟡「2026大港開唱」交通資訊與接駁：
📍搭捷運：至O2鹽埕埔站
📍搭輕軌：至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站皆可到達。
📍自行開車（停車資訊）：
車輛可停至公園路停車場、真愛路停車場（車位極少，強烈建議搭乘大眾運輸）。
📍大港接駁車：
提供「高流蓬萊港區」接駁服務，僅限手環持有者搭乘。
資訊來源：2026大港開唱官網、大港開唱臉書
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📍2026大港開唱官方Youtube
📍南霸天 SOUTHERN OVERLORD：官方Youtube
3/22南霸天卡司
芒果醬 時間：14:10~14:50
康士坦的變化球 時間：15:50~16:30
怕胖團Ft.陽帆 時間：17:30~18:10
拍謝少年Ft.AYUNi D 時間：19:10~19:50
落日飛車 時間：21:10~21:50
📍女神龍 DRAGON GODDESS：官方Youtube
3/22女神龍卡司
TOOBOE 時間：14:00~14:40
GummyB&陳嫻靜 時間：15:20~16:00
當代電影大師 時間：16:40~17:20
鄭宜農 時間：18:00~18:40
BAND-MAID 時間：19:30~20:10
AiNA THE END 時間：21:00~21:40
🟡「2026大港開唱 𝐌𝐄𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥」主要資訊
日期：2026年03月21-22日
地點：高雄駁二藝術特區
官網：2026大港開唱官網、大港開唱臉書
結束バンド (JP)｜milet (JP)｜謝金燕｜落日飛車｜怕胖團 PAPUN BAND ft. 陽帆｜滅火器 Fire EX. ｜血肉果汁機 ft. 陳亞蘭｜拍謝少年 Sorry Youth ft. AYUNi D (from PEDRO) ｜鄭宜農｜AiNA THE END (JP)｜Hiromi's Sonicwonder（JP, US, FR)｜ Käärijä (FI)｜The Birthday (Kazuyuki Kuhara, Haruki Hirai, Kenji Fujii)｜the band apart(JP)｜李竺芯 ft. 妮妃雅・瘋｜南瓜妮歌迷俱樂部｜康士坦的變化球 KST｜椅子樂團｜Aooo （JP)｜EmptyORio｜HUSH｜TOOBOE(JP)｜海豚刑警｜TSS(FR)｜當代電影大師Modern Cinema Master｜same Sam but different. ( Samjoo 鄭敬儒 X someshiit 山姆 X Sam Yang 楊世暄 )｜NOVELISTS(FR)｜BAND-MAID(JP)｜隨性 Random ft. 婷文｜ゲシュタルト乙女 (urban session) ft. yurinasia｜巨大的轟鳴 Gigantic Roar｜Gummy B X 陳嫺靜｜芒果醬 Mango Jump｜jo0ji(JP)｜AVRALIZE(DE)｜Mong Tong x XTRUX｜P!SCO｜Manic Sheep｜馬克 SAVAGE.M ｜憂憂 ft 奕碩｜Plutato｜MoonD’shake｜庵心自在所｜破地獄 Scattered Purgatory｜喜劇開港單口喜劇｜壓滿俱樂部｜昭霖 & 甜吻吻｜BBFFMF｜黑狼人肉戰車那卡西｜無妄合作社｜FunkyMo ft. 小尾巴｜NEE(JP)｜五月五日 OWALLOIL (KR)｜貓膽汁 CAT’s Bile｜Infernal Chaos｜粉紅噪音｜忘憂水 Wonder Water｜打倒三明治｜COLD DEW｜倒車入庫｜共振效應｜陳以恆｜LEIGHT NINE｜帕崎拉｜漂流出口 Outlet Drift｜DSPS｜KINAKO & 東京中央線｜薄荷葉 ft. JB｜黃宇寒 Han｜debloop｜沈默紳士｜LAWA ft. Angie安吉｜MOTIF HIVE ｜Crescent Lament 恆月三途｜畫室The WLTZ｜Yappy｜Yokkorio｜多米多羅 ft. 可凡｜體熊專科。Major in Body Bear｜黃雨晴｜震樂堂｜洪安妮｜美麗本人 ft. 異鄉人｜馬尾 ft. 立長｜DJ DINDIN｜DJ YU｜DJ GTER｜DJ GAN3DA/DJ N.OERS｜BRADD｜Dac｜DCIV｜Flowstrong｜FRαNKIE阿法｜Lazy Habits｜LEO37｜Robot Swing｜IP Lockers｜DJ QuestionMark｜DJ賴皮MRSKIN｜何勁旻｜陳冠哼光頭火鳥｜光頭美麗｜光頭珞亦｜曾國宏｜許正泰｜呱吉｜迪拉｜李毅誠｜柯家洋｜阿舌｜小堯｜阿賢｜ 宅邦戰隊 F2F 學園祭 VS 派對超人［ 羅百吉 ft. 寶貝｜謝明諺｜C.Holly｜潤少｜LilHAO］｜Brain Youth｜Slow Roast慢熟 (Debby Wang 王思雅、林映辰、郝東東)｜Mr. Kloud｜DJ ChiLL｜蘇俊穎掌中木偶劇團｜DJ Hunter｜DJ ChiLL｜DJ Litro ｜Koichi "DJ Hana-G" Hanafusa｜月燈風琴 GhettoOrgan｜Nozomu Kitazawa｜Formosa Soul Club (Thomas Schlatter)｜DJ Txako｜Marcus Aurelius
高雄市交通局表示，為維持現場動線順暢與行人安全，3月21-22日的每天10:00-22:30，周邊區域（大勇路、公園二路、大義街、蓬萊路等）將進行交通管制，請提前留意並配合現場指引，部分路段禁止車輛通行。
🟡「2026大港開唱」交通資訊與接駁：
📍搭捷運：至O2鹽埕埔站
📍搭輕軌：至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站皆可到達。
📍自行開車（停車資訊）：
車輛可停至公園路停車場、真愛路停車場（車位極少，強烈建議搭乘大眾運輸）。
📍大港接駁車：
提供「高流蓬萊港區」接駁服務，僅限手環持有者搭乘。
資訊來源：2026大港開唱官網、大港開唱臉書