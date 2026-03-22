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總統賴清德日前公開感謝立法院通過《核管法》，並宣布基於AI產業用電需求與能源現實考量，政府將依法推動核電重啟程序，包含核二、核三廠已具備條件，並由台電公司著手準備，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。對此，國民黨立委柯志恩狠酸，此舉不僅打臉前總統蔡英文，更證明民進黨的能源政策是一場「世紀大騙局」。柯志恩指出，賴清德的這項重大宣布，等同向國人公開承認，去年5月核三關機、核電歸零後，民進黨強推的「2025非核家園」，賞味期竟然不到10個月。這不僅打臉蔡英文前總統當年堅持「反核神主牌」的傲慢，更證明民進黨的能源政策，根本是一場自欺欺人的「世紀大騙局」！柯志恩提到，民進黨反核30年，蔡政府時期更是如火如荼、毫無妥協，不僅提出「2025非核家園」，更執意送走核四燃料棒，罔顧能源專家提出政策躁進的風險。然而，這種意識形態凌駕科學專業的代價，讓台灣虛耗了多少寶貴時間？浪費了多少鉅額公帑？更以犧牲國人健康作為代價。柯志恩表示，從「堅定反核」到「被迫返核」，現實的殘酷讓民進黨的謊言徹底現形。試問，當年那些大聲指責柯志恩「不反核」的綠營立委們，如今面對賴總統的急切指示，為何集體噤聲了？那些曾叫囂「核能再運轉計畫敢出委員會，就要抗爭到底」的人，請別假裝失憶！「最荒謬的是行政院，在總統表態後拋出『核安無虞、核廢有解、社會共識』3大前提；但這3個前提去年不就提過了？但為何去年反核、今年不反了？」柯志恩質疑，儘管賴總統的宣布充滿了「髮夾彎」的難堪，但遲到的正義總算讓國家決策回到供電穩定、產業競爭與國家安全的正確軌道，同時也符合國際能源發展趨勢。最後，柯志恩也強調，能源政策必須徹底回歸專業，接下來的工作刻不容緩，諸如加速行政效率，核二、核三廠應立即啟動安全評估與重啟程序；對接國際技術，積極投入新一代核能（如SMR）的研發與人才培育；落實真正減排，重新規劃過度依賴天然氣的基載電力，加速汰除老舊燃煤機組。勿再用電力吃緊為藉口，逼迫人民「用肺發電」！