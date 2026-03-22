TWICE自20日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》演唱會，今（22）日迎來最後一場，成員下班後也來到「金豬食堂」用餐，她們見到粉絲簡短揮手致意後快步入場，因為拔智齒而臉腫的Mina戴口罩現身，Sana則快步滑入場，全場粉絲沒有尖叫，相當守秩序。

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▲子瑜戴帽子低調現身金豬食堂。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲子瑜戴帽子低調現身金豬食堂。（圖／記者陳雅蘭攝）
TWICE演出結束直奔金豬食堂！Sana奔跑滑入店內

金豬食堂19日無預警公告包場，粉絲都瘋猜是TWICE；約晚間9點51分抵達，工作人員分成3車把藝人載來，子瑜戴著帽子低頭入店，Sana則是快步跑進去，因為拔智齒而臉腫的Mina，晚間依舊戴口罩現身入店，其他人也是快步入場。

TWICE演唱會約8點半結束，在這之前，金豬食堂就湧入百名粉絲占位，只為近距離追星TWICE，有點包圍入口，有的站到對街騎樓跟公園，粗估至少300名，現場則逾10名保鑣管制維安。歌迷們見到子瑜跟成員們抵達，全都沒有尖叫擾民，則是默默喊一下成員的名字，十分守秩序。

▲子瑜包緊緊現身金豬食堂。（圖／記者邱曾其攝）
▲子瑜包緊緊現身金豬食堂。（圖／記者邱曾其攝）
▲志效抵達金豬食堂。（圖／記者邱曾其攝）
▲志效抵達金豬食堂。（圖／記者邱曾其攝）
▲Mina因為拔智齒的關係，這趟來台臉不外露。（圖／記者邱曾其攝）
▲Mina因為拔智齒的關係，這趟來台臉不外露。（圖／記者邱曾其攝）
▲Sana抵達金豬食堂後，用跑的進去。（圖／記者邱曾其攝）
▲Sana抵達金豬食堂後，用跑的進去。（圖／記者邱曾其攝）

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