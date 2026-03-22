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總統賴清德昨日出席活動拋出評估重啟核二、核三引發熱議，對此資深媒體人李艷秋今（22）日表示，提出質疑並拋出5問，如今迴力鏢打在賴清德身上，「總統你有沒有一點臉紅？」當初反核運動強打「我是人，我反核」，引起很大反感，不反核就不是人嗎？「現在賴總統最適合回答這個問題」。李艷秋說，距離去年年5月賴清德宣告台灣所有核電機組不再發電，已完成非核家園目標，時間還不到1年，沒有討論、沒有溝通，難怪反核團體覺得遭到背叛，不光是反核團體，還有幾個問題，賴清德必須直面全民回答。首先是賴清德說感謝立法院通過了《核管法》，政府必須依法行事，所以重啟核二、核三，賴清德果真如此守法，立法院通過的《廣電法》、政黨附隨組織、軍警加薪、《財劃法》等重要的法案，政府為什麼不依法行政？第二，賴清德強調到2032年，台灣都不缺電，所以重啟核電不是政策錯誤。不缺電還要重啟核電耍誰呢；第三，2025剛宣告非核家園目標達成，不到1年就重啟核電，短視無前瞻，治國無能力，只會抱著神主牌搞對立騙選票，10年一場空，上兆的虛耗，一切回到原點，誰補償人民的損失？第四，2018以核養綠公投通過，廢止《電業法》中「2025核能發電機全面停止運轉」的規定，民進黨卻說公投沒有強制性，完全不理，仍然在2025年停止核能發電。現在又要重啟核二、核三，所以民進黨認可的台灣民主，就是民進黨作主？立法院通過的不算、公投的也不算，自己說的才算？最後是當初民進黨在強勢的民粹操作下，攻擊非反核人士是「中共在地協力者」、「配合中共認知作戰」、「中共同路人，製造台灣缺電假象」、「票投國民黨，核廢無法擋」、「支持核能，核廢料放你家」，現在這些攻擊全都像迴力鏢打在賴清德身上，「總統你有沒有一點臉紅呢？」李艷秋說，當年反核運動強打「我是人，我反核」，引起很大反感，不反核就不是人嗎？「現在賴總統最適合回答這個問題」。