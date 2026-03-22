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總統賴清德日前拋出核電政策重大轉向，他首先公開感謝立法院通過《核管法》，並表示在考量AI產業用電需求與能源現實，政府將依法推動核電重啟程序，包含台電公司已著手準備核二、核三廠重啟計畫，預計月底送交核安會審議。消息一出，立刻掀起輿論熱議，更讓公視前總經理馮賢賢氣得急跳腳，直呼：「如此背叛支持者，還有餘地談團結嗎？」「我反對賴清德重啟核電。」馮賢賢直言，這是危害台灣國家安全的不智決定，也違反環境基本法23條規定，若行政院開始執行總統的指示，監察院應據此啟動調查與彈劾程序。她進一步說明，台灣是地震國，到處都有斷層帶，萬一嚴重地震引爆核災，人口密度極高的小小台灣，大家無處可逃，後果會比福島核災更加不堪設想。馮賢賢提到，不同的能源，有不同的問題，利弊都可評估，但風險必須在可承受範圍內才能成為選項。反核對她來說，不是清高的道德議題，而是台灣國土安全的紅線，請多年來費盡力氣反核的朋友們一起站出來，阻攔賴總統一意孤行；也請那些多年享受反核選票的民進黨立委和官員，公開告訴大家，自身的反核立場是怎麼變不見的？馮賢賢認為，美國壓力不是理由，台灣有很多地方可以跟美國合作互利，但重啟核電或許對美國有利，對台灣卻是弊遠大於利，「請賴總統懸崖勒馬」。當然她也明白，以賴總統的個性，是會硬幹的；但身為民主國家的總統，賴清德必須向大家交代，重啟核電的政策，利弊是如何評估的，為何他非這麼做不可？「這麼多人反核幾十年，是被你民進黨耍著玩的嗎？反核也是你，提出非核家園政策的也是你，才終於達到非核家園又翻桌子說要重啟核電的也是你？」馮賢賢質疑，政治裡有一種東西叫「誠信」，賴總統可以不厭其煩地去推大家興趣缺缺的團結十講，對於攸關國家生死存亡的核電安全問題，卻似乎毫無跟國民溝通的興趣，大家有權利知道，為什麼？馮賢賢表示，全國反核的民進黨支持者都感到痛心洩氣，唯有馬英九、黃士修之流得意洋洋，如此背叛支持者，還有餘地談團結嗎？她也強調說：「不可以沒收討論與辯論。我投票給賴清德時，沒有給他擁核與沒收討論的授權。」更怒轟「德意志」把民進黨搞成一言堂，那些反核的公職都躲起來了，一聲不吭，Why？