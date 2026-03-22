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▲黃立成（如圖）活躍於虛擬貨幣市場，有賺有賠頗有心得。（圖／記者嚴俊強攝）

▲黃立成（如圖）一夕慘賠9.6億，幸虧其龐大本金與持續性收入，才得以不破產。（圖／翻攝自黃立成臉書）

藝人黃立成近年來投入理財投資有成，今（22）日虛擬貨幣市場劇烈震盪，以太幣與比特幣雙雙暴跌，據Lookonchain數據顯示，其以太幣帳戶慘遭強制平倉，短時間內虧損達約新台幣9.6億元，淪為這次崩盤重災戶，不過他依舊不會破產，憑藉足夠的現金流與持續性收入，繼續徜徉投資海海中。今台灣時間早上7點40分左右，以太幣閃崩至2070美元，比特幣同步跌至6.9萬美元，在行情急殺下，黃立成帳戶中5250枚以太幣（約價值新台幣3.5億）遭強制平倉，帳戶餘額瞬間從千萬美元縮水至15.8萬美元，天壤之別的差距，十分驚人。其實他去年10月崩盤時也曾慘遭血洗，超過2288萬美元一夕蒸發，當時帳戶僅剩5萬多美元。可是黃立成依舊淡定，網友紛紛驚呼調侃：「從1100萬美元掉到15萬，這降幅人生夠豐富了」、「麻吉大哥不如直接把錢給我」、「放心，哥還是能無限復活。」至於黃立成如何投資得游刃有餘？網紅鬼才阿水先前於Threads發文讚嘆：「與其說麻吉大哥百戰不勝，不如說他愈敗愈戰。」指出黃立成始終有本金補足保證金，具備「足夠的現金流」與「持續性收入」2關鍵，致使有大筆虧損也不擔心破產。