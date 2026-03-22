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國民黨台北市中正萬華議員參選人李孝亮爭議連環爆，先前才因大罷免期間言行遭黨內檢舉「損害形象」，甚至被建議開除黨籍或取消參選資格；儘管台北市黨部紀律委員會最終決議不予懲處，但風波尚未平息。如今李孝亮又被爆出擁有「雙重國籍」，並捲入閃兵疑雲，再度引發關注，稍早，本尊也發聲回應了。面對質疑，李孝亮坦言，自己確實同時持有中華民國與加拿大國籍，但強調一切符合《國籍法》規定。依現行制度，若當選公職，只需在1年內完成放棄外國國籍程序即可。李孝亮也承諾，若順利當選，將依法辦理放棄加拿大國籍，因此不會影響參選資格。至於外界關注的兵役問題，李孝亮則表示，自己明年才滿36歲，現階段尚未達到除役年齡；若年底當選市議員並就職，只要仍在役期內，「該當兵，就會當」，並表示自己不會逃避。李孝亮強調，從國籍到兵役，所有程序皆依法辦理、沒有造假，未來無論法律上需承擔何種責任，都會面對與履行，並重申相關爭議與選舉並無直接關聯。